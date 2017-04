Abogado asegura acuerdo Odebrecht abre puertas a nueva fase investigación

“Acuerdo con Odebrecht abre las puertas a una nueva fase de investigación penal que establecerá responsables”, dijo Olivo Rodríguez Huertas.

Fue entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa De Entero Crédito que se transmite por Supercanal, canal 33.

“Desde el primer momento en que el Ministerio Público hizo de conocimiento de la opinión pública los aprestos de arribar a algún acuerdo con la empresa Odebrecht para viabilizar y sostener la persecución penal de los sobornados, se inició una serie de ataques”, precisó.

Avanzar en la lucha contra la impunidad

Rodríguez Huertas dijo que la verdadera finalidad del Ministerio Público es avanzar en el proceso de la lucha contra la impunidad.

Precisó que resulta incoherente que los que dicen luchar por el cese de la impunidad y que enarbolan como campaña la necesidad de que los imputados sean traducidos a la acción de la justicia, estén impidiendo el mecanismo penal.

“Los principales aliados de la impunidad, de la no sanción de la corrupción, son esos grupos que han tomado como asalto esos movimientos”.

Explicó que la declaratoria de complejo que le permite al Ministerio Público utilizar un criterio de oportunidad está orientado a que haga uso de la facultad prevista en el artículo 370 numeral 6 del Código Procesal Penal.

Sustentar hechos graves en términos de sanción

“En el sentido de que pueda llegar a un acuerdo que devele y que les dé sustento a hechos más graves en término de sanción, que el que se puede imponer a la persona de quien se prescindiría del ejercicio de la acción penal, por la utilización del criterio de oportunidad, que es la empresa Odebrecht”.

Indicó que esa constructora como persona jurídica solamente podría ser objeto de una pena de multa. La resolución judicial que autoriza a la Procuraduría a hacer uso del criterio de oportunidad, levanta un obstáculo para que el Ministerio Público pueda prescindir.

“¿A cambio de qué?, a cambio de que la empresa Odebrecht, de manera real y efectiva haga una colaboración que permita no solo identificar a las personas, sino que suministre las pruebas y algo más”, argumentó.

Rodríguez Huertas dijo que hay una presión política para alejar la posibilidad de que quienes traicionaron la confianza pública puedan ser traducidos a la justicia. Agregó que el acuerdo tendrá resultados concretos a través de solicitudes de coerción, presentación de acusación ante el juez de la instrucción y la condena de los involucrados.

“La apuesta de ellos es que no haya un preso, la apuesta de ellos es que el país no reciba un centavo de indemnización, la apuesta de ellos es que no exista ningún proceso”, apuntó.

Denostar figura del presidente

El abogado, igualmente manifestó que el objetivo de los grupos opositores es denostar la figura del presidente de la República. “Han comenzado a hacer una serie de inferencias totalmente irresponsables, en relación a una persona que como Danilo Medina ha estado concentrado hacia el logro de cosas que estaban acumuladas en nuestro país”.

Citó la puesta en marcha de programas sociales, las políticas de inclusión en el área de salud. También ha tomado en cuenta a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Igualmente la transformación de la educación, el compromiso con el sector eléctrico, becas a estudiantes, entre otros.

“Hay un conjunto apreciable de cosas que la presente administración ha impulsado. Contra eso es realmente la lucha, querer dejar a un lado esos grandes logros”, resaltó el jurista.

Cuantitativo y cualitativo

Expresó que hay un clima de estabilidad y de crecimiento económico cuantitativo y cualitativo que se pueden mostrar.