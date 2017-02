Vicepresidente de Estados Unidos expresa el ” fuerte compromiso” de Trump con la UE

Varios ahorrantes que depositaron su confianza en dos instituciones reguladas denuncian que luego de la quiebra del Banco Peravia y de la Corporación de Crédito Rona, y de las cuales los ahorrantes fueron víctimas de un fraude colosal dentro de estas entidades por falta de una efectiva regulación y supervisión han sido re victimizados o han sido doble victimas del propio sistema.

Dijeron que luego de tener sus ahorros depositados por años la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana le han querido poner como condición que sus depósitos no serán válidos si el ahorrante no demuestra con documentos el origen lícito de sus fondos y que esa documentación le sea comprobada su legitimidad y veracidad.

Estos ahorrantes le hacen un llamado a la Fiscalía del Distrito Nacional a que intervenga ya que cuando un ahorrante abre un certificado de depósito en una institución regulada es la propia entidad financiera y la Superintendencia de Bancos quienes deben hacer en tiempo hábil una verificación del origen de dichos fondos y no esperar años después para no querer devolver dichos ahorros convirtiéndolos dos veces en víctimas, cuando esas verificaciones deben ser hechas de manera inmediata cuando se apertura un certificado financiero, por lo que ven con preocupación y un abuso que aparte de que solo le serán pagados RD$500,000 pesos a cada ahorrante, no importa el monto que tengan ahorrados, además le sea exigido que también tengan que demostrar con documentos el origen lícito de sus fondos y que esa documentación le sea comprobada su legitimidad y veracidad.

Los directivos del Banco Peravia y de la Corporación de Crédito Rona, han sido sometidos a la justicia por diversos delitos vinculados al fraude bancario, estafa, abuso de confianza, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y otras infracciones graves por lo que pueden acarrear penas de hasta 20 años de prisión a la vez que intentan por la vía judicial recuperar sus ahorros.

Por lo que consideran inhumano y fuera de contexto que el esfuerzo del trabajo de toda su vida ahorrado en estas instituciones reguladas, ahora también se le exija llevar documentaciones legitimas para poder cobrar.