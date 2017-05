AMResorts nombra a Daniel Hernández VP Regional de Operaciones en República Dominicana

Como parte de su crecimiento en la industria hotelera y su búsqueda por ofrecer los mejores servicios con sus marcas, AMResorts designó a Daniel Hernández como nuevo VP Regional de Operaciones en República Dominicana.

Según informó Gabriel Felip, Chief Operating Officer de AMResorts, la marca hotelera se complace en integrar a Daniel Hernández a su equipo, quien cuenta con un largo y reconocido trayecto en el mercado turístico.

“Daniel Hernández es Licenciado en Administración Turística y Hotelera, con más de 30 años de experiencia en la industria de la hospitalidad a nivel internacional, donde ha ocupado posiciones operacionales y gerenciales en importantes hoteles cinco estrellas”, comentó Felip.

Hernández inició su carrera hotelera en Paris y Londres, en importantes hoteles miembros de Leading Hotels of the World (LHW), dando continuidad a su carrera en su ciudad natal, Bogotá, Colombia, donde formó parte de reconocidos hoteles incluyendo La Fontana, Bogotá Royal (LHW) y La Boheme Royal. Fue socio, Director y fundador de Suites Lugano Imperial. En 1998 expandió su operadora hotelera desde México y luego ingresó al Occidental Royal Hideaway Resort & Spa (LHW) en Playacar.

Desde el 2003 ha estado en Republica Dominicana desarrollándose como gerente de las marcas Sunscape Resorts & Spas y de Dreams Resorts & Spas en Bayahibe, y como Director Regional para República Dominicana de AMResorts, y en 2008 tomó las riendas en México de Dreams Tulum Resort & Spa. Previo a su nuevo nombramiento, ocupó por 7 años la posición de Gerente General del afamado Hotel Casa de Campo Resort & Villas en La Romana.

Hernández es reconocido por su hospitalidad, habilidades y destreza para trabajar en equipo, formar líderes responsables, integrados y enfocados al servicio personalizado de los clientes y su constante empuje para identificar proyectos diseñados para mejorar el funcionamiento y las experiencias de los clientes en los hoteles, engalanando el portafolio de preparación del nuevo ejecutivo de AMResorts. Aptitudes que le han hecho merecedor de su nuevo designio.

AMResorts le augura los mayores éxitos en este nuevo reto profesional y extiende su apoyo en el desarrollo de las funciones que ejerce el empresario como parte de su crecimiento y el de la marca reconocida a nivel internacional.

Acerca de AMResorts

