Cota Lama asegura Danilo Medina trabaja sin inventos, ni mentiras

El Subdirector Ejecutivo del Departamento Aeroportuario y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Carlos Cota Lama, aseguró que el Presidente de la República Danilo Medina, trabaja incansablemente, sin inventos, improvisaciones y mucho menos con mentiras, para garantizar una gestión de gobierno que beneficie a todas y todos los dominicanos.

El funcionario gubernamental dijo que jamás en la historia de la República Dominicana, ninguno de los Jefes de Estados que han dirigido los destinos de la nación, habían promulgado leyes, decretos y otras disposiciones administrativas, para contrarrestar el flagelo de la corrupción, como lo ha hecho el Presidente Danilo Medina, porque el de la impunidad es al Poder Judicial que le corresponde combatir aplicándole todo el peso de la ley y un régimen de consecuencias, a los que incurran en esa práctica deshonesta y perversa que tanto daño y desigualdades ocasiona en nuestra sociedad.

Cota Lama manifestó que no es de la noche a la mañana que se pueden producir los cambios que requiere la sociedad hoy día en pleno siglo XXI, pero que en materia de combate a la corrupción, hemos avanzado significativamente, aunque la población no lo perciba, pues a pesar de que la justicia no han condenado a los funcionarios y funcionarias corruptos en la gran mayoría de los casos, la sociedad si lo ha hecho y están marcados con ese sello hasta el último día de vida y por siempre en la historia.

Exhortó a algunos sectores que están pretendiendo pescar en rio revuelto, para tratar de desestabilizar el gobierno del Presidente Danilo Medina, tanto dentro del propio PLD, como fuera, que no jueguen con candela, porque se pueden quemar, recordándoles que el Presidente Medina es un gran estratega y con la suficiente experiencia en el manejo del Estado por lo que jamás le temblará el pulso en la toma de decisiones, ya que a él no le van armar trompos a base de inventos y mentiras puestas a circular por los sectores mediáticos que han vivido del chantaje, como lo hicieron con otros Ex-jefes de Estados, lo que les permitió lucrarse inmisericordemente con los recursos del pueblo

“El Presidente Danilo Medina desde que inició su primer mandato, arrancó con un programa de gobierno para beneficiar a todas y todos los dominicanos, no a un grupito y ese programa nada ni nadie lo va a detener” acotó Cota Lama.

Cota Lama reconoció que en todos los gobiernos incluyendo la gestión del Presidente Danilo Medina, algunos funcionarios se han pasado de contentos y han metido la mano, y hasta los pies por la avaricia y la ambición que les adornan como seres humanos, pero en el caso del Presidente los ha destituido y es al Ministerio Público a través de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, que le corresponde someterlos a la justicia y lograr que vayan a las cárceles a pulgar condena por las acciones mafiosas que han realizado en perjuicio del Estado y del propio pueblo dominicano, además de recuperar los bienes adquiridos con el dolo cometido, para que retornen a las arcas del Estado, como son las villas, jets, helicópteros, fincas, yates y las millonarias inversiones que han realizado en el sector inmobiliario en sentido general.