DGII cierra el restaurante La Dolcerie

El dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, Daniel Ozuna, pidió al alcalde de Boca Chica, Radhames Castro que dé una explicación detallada a la población sobre el desmantelamiento de varios vehículos pesados, propiedad de la alcaldía de ese municipio.

Afirmó que existe una complicidad entre el alcalde y el dirigente peledeísta y empleado Felipe Manzanillo quien supuestamente fue el responsable del desguace de los pesados que se encontraban en el edificio de ingeniería civil, los talleres de Ornato y Limpieza del ayuntamiento.

El exalcalde del municipio Boca Chica, ingeniero Daniel Ozuna, dijo que dentro de los vehículos desguazados se encuentra un Rodillo, varios camiones que fue donado por ex director de Aduanas Vicente Sánchez Baret.

Dijo que para desarmar esos vehículos se tomaron más de 15 días y no es posible que el alcalde Radhames Castro, no se haya dado cuenta del desmantelamiento de esos vehículos o no haya aparecido una persona que les informara sobre lo sucedido, con esos vehículos.

Sostuvo que quienes desmantelaron los camiones y el rodillo del ayuntamiento al parecer duraron más de dos semanas desmantelando esos vehículos y no es que el alcalde y la vicealcaldesa que son los que dirigen el ayuntamiento no se hayan dado cuenta, de lo que allí estaba ocurriendo.

Mientras, que Radhames Castro, informó a los medios de comunicación que se está investigando el caso y que el autor del hecho está prófugo, este sigue activo en las redes sociales, asiste a las reuniones del PLD y hasta duerme en su casa, confirmó el exalcalde Daniel Ozuna.

Manifestó que Radhames Castro, se enteró desmantelamiento y el desguace de los camiones y el rodillo del ayuntamiento, por un periodista del periódico Diario Libre, les pregunto sobre el caso.

Dijo que hasta tan solo cinco meses de asumir la Alcaldía de Boca Chica, Castro se vea envuelto en un escándalo de esta naturaleza y dar un explicación de lo sucedido.