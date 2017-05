Diputados PRM abandonan sesión en solidaridad con compañeros fueron agredidos en Procuraduría

Diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se marcharon de la sesión en solidaridad con sus compañeros de partidos que fueron agredidos a bombazos por agentes policiales en la Procuraduría.

“Nosotros fuimos a solidarizarnos con los que están protestando y a preguntar porque se llevaron presos a ocho jóvenes de los que estaban protestando, y le dieron golpes, le pusieron aparatos eléctricos. Nosotros decidimos ir a hablar con el Procurador y no nos dejaron entrar, nos entraron a tiros y bombazos a todos los diputados. Así es que está este gobierno”, expresó el diputado Elias Báez, quien fue agredido por los agentes.

Báez sostuvo que “este gobierno dictador, terrorista nos entró a tiros a una comisión de diputados que fuimos a hablar con el Procurador para que no maltraten a los muchachos que están protestando pacíficamente, pero nos entraron a tiros y nos tuvimos que dispersar porque no se aguantaba el gas y los tiros. Imaginen que maten dos o tres diputados, aquí no se sabe que es lo que estamos viviendo, estamos peor que cuando Trujillo”.