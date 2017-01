Ocho personas murieron en accidentes de tránsito, en feriado navideño en RD

El director Nacional de Investigación dijo que mientras las autoridades hacían gestiones para lograr la entrega del hoy occiso John Percival Matos, éste se dedicó aprovechar esa situación para preparar y cometer el asalto del centro comercial Plaza Lama el lunes 26 del pasado mes de diciembre.

El almirante retirado Sigfrido Pared Pérez admitió que en el transcurso de tiempo de esas diligencias, se pudo producir algún descuido que la banda criminal aprovechó.

Pared Pérez también confirmó que ese hecho generó una gran preocupación en el presidente Danilo Medina ya que el mismo produjo mucha intranquilidad a la familia dominicana, y sobre todo en una época tan significativa como la navidad.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se transmite por Telesistema Canal 11, el exministro de las Fuerzas Armadas aclaró, sin embargo, que en ningún momento el jefe de Estado dio instrucciones para que se le diera muerte a Percival Matos, ni a ninguno de los integrantes de su banda, sino que fueran apresados rápidamente y puestos a disposición de la justicia.

Agregó que aunque dicha banda cometió hechos violentos en menos de un año, sin embargo por no ser una estructura criminal organizada tradicional con un plan a seguir, dificultó tomar su origen y referencia para darle seguimiento y poder acabar con ella.

“En principio la Policía, cuando se dio el caso no solamente de la Sirena, sino de Bella Vista Mella, hubo un periodo de tiempo. A pesar de que se supo inmediatamente quienes eran, en el cual hubo intención si se quiere de entregarse a través de los Derechos Humanos, y ese fue un tiempo muy apreciable que se perdió un poco y eso descuidó si se quiere esperando esa entrega”, explicó el director del DNI.

Sostuvo que en medio de todo eso sorprendieron con un nuevo asalto en Plaza Lama que impacto a la sociedad dominicana y obligó a los organismos de inteligencia, la Policía y las Fuerzas Armadas a que redoblaran los esfuerzos antes de finalizar el año.

“Si se da el caso de que ya estaban identificados los autores del asalto de Bella Vista Mall, se sobre entiende que si dan un golpe adicional quiere decir que ellos no estaban en intención de entregarse, sino que estaban ganando tiempo para cometer realmente otra fechoría”, argumentó el almirante retirado.

Insistió que luego de ese hecho, y por la intranquilidad que generó, se redoblaron los esfuerzos para dar al traste con el desmantelamiento de esa banda, cosa que finalmente se consiguió.

Pese a eso, el alto oficial retirado rechazó tajantemente que el crimen y la delincuencia organizada haya doblegado a las autoridades como sostienen importantes sectores de la sociedad.

Pared Pérez dijo que aunque a mucha gente no le gusta el término, independientemente de que hay robos y asaltos, lo cierto es que por la velocidad con que estos hechos son difundidos por los medios hay un poco de percepción de inseguridad.

Sin embargo explicó que todos los cuerpos armados del país, trabajan mancomunadamente con los organismos de inteligencia y la Policía Nacional para minimizar la ratería y otros hechos delictivos que intranquilizan a la población.

Aseguró que el presidente Danilo Medina está dándole seguimiento a esa problemática, y además aportando los recursos que sean necesario para devolverle la tranquilidad a la gente.

Pared Pérez dice hubo descuido en la seguridad tanto interna como externa en el caso Plaza Lama

El director del Departamento Nacional de Investigación, almirante retirado Sigfrido Pared Pérez admitió que hubo descuido tanto en la seguridad interna, como en el perímetro externo en el centro comercial Plaza Lama el día que fue asaltado por la banda de John Percival Matos.

Pared Pérez dijo que consecuencia de eso, el ministro de Defensa se reunió con los jefes de seguridad de las plazas comerciales, así como también con las instituciones que dan seguridad privada como forma de potencializar la protección requerida en esos lugares.

Agregó que con eso se trata de impedir que se cometen los mismos errores y decidías que se han venido cometiendo en materia de seguridad.

“Naturalmente hay que entender que la fuerza pública tiene que dar seguridad a todo lo que es el perímetro de todas estas plazas comerciales para poder garantizar una seguridad interna por parte del comercio y externa por parte de lo que es la fuerza pública”, dijo Sigfrido Pared.

Insistió que se requiere una combinación de ambas seguridades para el público y los empleados de esos establecimientos comerciales tengan la debida protección y seguridad requerida.

“Si, naturalmente”, dijo el director del DNI cuando se le cuestionó si hubo descuido en torno a la seguridad de la plaza el día del asalto, y agregó que “hubo poco personal policial en esa zona aparentemente” lo que fue admitido por el jefe de la Policía en una reunión de que no tenían una gran cantidad de policía en esa zona y eso provocó ese descuido.

Pared Pérez es de opinión de que Percival Matos y Brayan Peter llegaron con el rostro descubierto a la plaza porque de lo contrario habrían llamado más la atención en el trayecto desde el parqueo de Plaza Lama hasta el interior de la tienda.

Sobre lo conversado con el general retirado Rafael Percival Matos, padre de John Percival, reveló que éste le dijo que hacía más de siete meses que tenía problemas con su hijo, y que inclusive le pidió a la madre del hoy occiso para que tratara de convencerlo para que se entregara a las autoridades.

Sin embargo cuando se le señaló de los audios donde supuestamente Percival Peña le enviaba mensaje a su hijo para que no fuera capturado por la fuerza pública, dijo que, siendo así, entre ellos había algún tipo de comunicación.