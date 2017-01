Donald Trump usó Twitter para responder a las críticas que la actriz Meryl Streep lanzó desde el escenario de los Globo de Oro contra él.

“Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce pero me atacó anoche en los Globo de Oro”, escribió Trump temprano este lunes.

“Ella es una lacaya de Hillary (Clinton) que perdió en grande. Por enésima vez, nunca me burlé de un reportero con discapacidad (nunca lo haría), sino que solo mostré “arrastrándose” cuando cambió totalmente una historia de 16 años de antigüedad con el fin de hacerme quedar mal. Más de los medios deshonestos”.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him……. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

"groveling" when he totally changed a 16 year old story that he had written in order to make me look bad. Just more very dishonest media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

Al aceptar el premio honorífico Cecil B. DeMille en los Globo de Oro 2017, Streep criticó, aunque sin nombrarlo, a Donald Trump y dio varias lecciones sobre el respeto a las diferencias.

“Todos aquí pertenecemos a los segmentos más vilipendiados de Estados Unidos en este momento, piénsenlo: Hollywood, los extranjeros y la prensa”, dijo la actriz.

Streep dijo además que se sintió sorprendida el año pasado por una "actuación", que fue una clara referencia —aunque sin decir nombres— a la burla de Donald Trump al periodista con discapacidad Serge Kovaleski, del New York Times. "No fue una buena actuación, pero cumplió su objetivo. Fue el momento en que la persona que va a tener el puesto más respetado del país imitó a un reportero con discapacidad. Alguien a quien superaba en términos de privilegios, poder y capacidad para responder", dijo.