Funcionario de Estados Unidos se reunirá con Jimmy Morales

El ministro de Defensa anunció que esta tarde saldrán los ascensos para los militares y recordó que solo serán hasta segundo teniente, al igual que en la Policía Nacional.

“Acabamos de recibir las instrucciones del excelentísimo presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, autorizándonos que a partir de hoy, a las 3:00 de la tarde, serán emitidos ya los ascensos de las Fuerzas Armadas”, informó Rubén Paulino Sem.

También recordó que el anuncio de Seguridad Ciudadana lo realizará el presidente Medina.

En la Policía Nacional fueron ascendidos más de 4000 miembros.

Paulino Sem habló tras concluir la primera carrera 5k y 10k que contó con la participación de más de 1600 maratonistas, con la presencia del velocista Félix Sánchez, quien inició la carrera.

“Es el primer maratón que realiza el Ministerio de Defensa en honor al bicentenario del patricio Francisco del Rosario Sánchez, este año celebramos los 200 años del patricio y quisimos, en nombre de él, hacer nuestra primera carrera”, sostuvo.

