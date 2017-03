Funcionario de Estados Unidos se reunirá con Jimmy Morales

WASHINGTON.- Se espera que el presidente Donald Trump firme una nueva orden ejecutiva el lunes con respecto a la inmigración y los viajes a Estados Unidos, luego que un tribunal federal bloqueara el intento previo del gobierno, informaron medios de comunicación estadounidenses. Los detalles de la nueva orden no estaban disponibles hasta este pasado sábado.

A principios de esta semana, sin embargo, The Associated Press informó que la nueva prohibición de viajar ya no incluirá a Irak en una lista de naciones de mayoría musulmana señaladas en la medida.

Fuentes del Gobierno señalan que Trump ha diseñado y definido mejor la nueva disposición.

Los tribunales federales bloquearon la prohibición del gobierno el pasado 27 de enero, lo que impidió temporalmente a los nativos de siete países – Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen – entrar a Estados Unidos.

La orden también detuvo los programas de refugiados de los Estados Unidos. Trump citó las preocupaciones por el terrorismo como la principal razón para firmar la prohibición de viajar.

Demandas presentadas

Más de dos docenas de demandas fueron presentadas ante tribunales estadounidenses contra la prohibición, pero fue el Noveno Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos, quien suspendió la orden ejecutiva del presidente, basado en un caso presentado por el estado de Washington.

La orden original causó el caos en los aeropuertos, mientras que los viajeros extranjeros, incluyendo residentes legales permanentes tenedores de la tarjeta verde, fueron impedidos temporalmente de entrar en el país.

Se espera que Trump firme el nuevo pedido en el Departamento de Seguridad Nacional. Los empleados del DHS fueron instruidos para trabajar desde su casa el lunes por la mañana.

