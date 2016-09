LAS AMERICAS

El vocero del gobierno Roberto Rodríguez Marchena calificó como “un irrespeto a la figura presidencial” la llegada tarde de cuatro funcionarios oficiales, al acto de inicio de la sesión del Consejo de Gobierno Ampliado celebrado el pasado viernes en el palacio nacional.

Rodríguez Marchena declaró que el presidente Medina llegó al acto antes de las diez de la mañana y el acto estaba supuesto a iniciar a la misma diez y el que llegó después de la diez lo hizo muy mal y no se le permitió la entrada.

Dijo que esa decisión de no dejar pasar al salón a los funcionarios que llegaron después de la hora se tomó por respeto al presidente y a los demás funcionarios que lo hicieron con puntualidad.

El Director de la Dirección de Comunicación de la Presidencia DICOM, resaltó que esa es una buena actitud del señor presidente.”Yo estoy seguro que en una nueva convocatoria del presidente todos los funcionarios invitados van a tratar de llegar bien temprano”, sostuvo.

Los cuatro funcionarios a los que no se le permitió la entrada al salón son el director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Manuel Rivas; la directora de Pro Consumidor, doctora Anina del Castillo; César López, director general de Embellecimiento, y Héctor Rafael Peguero Méndez, del Instituto Dominicano del Desarrollo Fronterizo.

Rodríguez Marchena fue entrevistado por el Listín Diario, en el aeropuerto Las Américas, antes de viajar a Estados Unidos, para participar en la Reunión de la Organización de Las Naciones Unidas (ONU), en la que participa el presidente Danilo Medina.

“Es un respeto, si nosotros tres estamos convocados a una hora determinada y ustedes dos llegan puntal y yo no lo hago estoy irrespetándolos a ustedes. Porque probablemente por yo llegar tarde en lugar de salir temprano de la reunión pues tengamos que hacerlo más tarde” , señaló el vocero del gobierno.

“De modo que si queremos ser un país, productivo, eficiente y respetuoso del otro, tenemos que comenzar por ahí aseguró”, el Roberto Rodríguez Marchena.

Agregó que el presidente Medina fue muy enfático al dirigirse a los funcionarios en la sesión del Consejo de Gobierno cuando afirmó que los funcionarios están para serviles al pueblo dominicana.

Precisó que servir al pueblo dominicano significa apego irrestricto a lo que fue la oferta de gobierno del mandatario en la pasada campaña política que fue el programa de gobierno que éste presento al electorado nacional.

Destacó que el jefe de Estado culminó a todos sus ministros y directores generales a que tienen que ceñir su actuación a lo que manda el programa de gobierno que eso es lo que espera el pueblo dominicano.

Además le recordó que deben actuar con transparencia con humidad y con un gran espíritu de dialogo escuchando al pueblo dominicano, que no dice, que no sugiere y cuáles son sus inquietudes.

En su conversación, el presidente le afirmó que cada dominicano es una fuente de sabiduría y que los funcionarios deben comportarse con humildad porque todo somos servidores públicos y ser servidor público significa estar al servicio de la gente.

“Yo creo que muy bueno tener un presidente de la República que al inicio de su gobierno, pues traces líneas claras de lo que debe ser el comportamiento de sus funcionarios y ellos los ministros y directores generales se sintieron muy complacido por la intervención clara del mandatario” declaró el funcionario.