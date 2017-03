Funcionario de Estados Unidos se reunirá con Jimmy Morales

El exgobernador de la provincia Santo Domingo, Eladio Martínez, depositó una carta ante los titulares de la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional y la Cámara de Diputados a los fines de que se ordene una investigación que aclarare el incidente en que se vio envuelta la diputada del PRM Josefa Castillo.

Martínez, quien es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) explicó que tomó esa decisión debido a que la dirección del Partido Revolucionario Moderno (PRM), encabezada por su presidente Andrés Bautista, pidió que este fuera investigado en torno al referido incidente.

Eladio Martínez dijo que espera que las autoridades antes citadas profundicen las investigaciones hasta establecer la verdad, y que los resultados sean ofrecidos a la población a la mayor brevedad posible.

“Todo el que me conoce sabe que soy un hombre de una trayectoria impoluta tanto en mi quehacer empresarial, político, así como funcionario cuando me ha tocado desempeñar un cargo en la administración pública, y que jamás me he visto envuelto en ningún incidente ni polémica pública con nadie”, señaló.

Aseguró que todas las documentaciones sobre la compra de los terrenos al CEA están al día, y que los mismos están a la disposición de las autoridades para que hagan cualquier tipo de pesquisa.

Castillo sufrió un atentado el pasado sábado al llegar a su vivienda en Boca Chica. La legisladora había advertido la semana pasada durante una sesión en la Cámara de Diputados, que temía por su vida tras denunciar las alegadas ventas irregulares de los terrenos del CEA al exgobernador.

En la sesión de este martes Castillo, quien además es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, mostró imágenes al pleno de la Cámara Baja, del empresario peledeísta en distintos medios de comunicación, lanzando improperios en su contra.