Empleados de Aduanas denuncian institución les somete a prueba de polígrafo

Empleados de la Dirección General de Aduanas (DGA) denunciaron este lunes que esa institución los está sometiendo a la prueba del polígrafo (detector de mentiras), atentando contra su dignidad.

Los empleados, cuyos nombres se omiten por razones de represalias, señalaron que la institución posee una unidad para realizar las pruebas de polígrafos.

Alegan que esto constituye un acto afrentoso contra la dignidad humana, sobre todo cuando se hace en medio de una investigación, porque esto no arroja un resultado confiable, como para proceder legalmente contra una persona.

Aseguran que el carácter científico de esta prueba está “muy en entredicho”.

El abogado César Amadeo Peralta, consultado sobre el tema, aseguró que la prueba del polígrafo como medio probatorio para la Justicia seria una prueba ilegal.

Dijo que ante los tribunales los resultados de la prueba del polígrafo o (detector de mentiras) no tienen ninguna validez.

Añadió, sin embargo, que ciertamente muchas empresas privadas en el país están haciendo la prueba del polígrafo para contratar nuevos empleados, pero eso es voluntario, si la persona desea, no es obligatorio.

Aseguró que no conoce el caso de la Dirección General de Aduanas (DGA), pero no pueden obligar a los empleados si no están de acuerdo a someterse a la prueba del polígrafo.

Suprema Corte de Justicia

La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ya tuvo la ocasión de pronunciarse respecto a las pruebas de polígrafo o detector de mentiras, estatuyendo como sigue: Entre los derechos reconocidos por la ley a los trabajadores están los que se derivan de la obligación del empleador de guardarle la debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra y los derechos básicos como son el respeto a su integridad física, a su intimidad y a su dignidad personal… Es evidente que el sometimiento a un trabajador a un detector de mentiras o a la prueba que fuere, con la finalidad de procurar una demostración de su honestidad, constituye un acto afrentoso que atenta contra su dignidad, sobre todo cuando se hace en medio de una investigación policial sobre robos cometidos en la empresa en que éste labora. (3ª SCJ, 25 Jul. 2007, B.J. 1160, Págs. 1083-1091).

Posición de la DGA

La vocera de la Dirección General de Aduanas (DGA), Lissette Selman informó que se trata simplemente de una prueba complementaria que realiza la institución, por cuanto sus resultados no constituyen razón de despido.

La funcionaria aseguró que la prueba del polígrafo se administra con consentimiento previo del empleado.