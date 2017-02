Juez de Perú ordena el arresto del expresidente Alejandro Toledo por caso Odebrecht

El diputado del Frente Amplio, Fidel Santana, denunció este sábado que ayer fue impedido de viajar a los Estados Unidos -donde dictaría una conferencia- sin una explicación válida.

El legislador explicó que el pasado jueves visitaría ese país como invitado para dictar una conferencia en el marco de la Semana de la Identidad Dominicana, en la que hablaría sobre los aportes de la juventud en el proceso de construcción del proyecto dominicano.

“Ese vuelo fue suspendido por la tormenta de nieve que afectaba a los Estados Unidos. Era un vuelo de Delta, que salía a las 6:00 de la tarde y fue movido para la noche de ayer”, dijo.

“Cuando me presenté a la línea aérea, me comunicó uno de los asistentes que no podía chequearme en virtud de que tenían una notificación del Departamento de Migración de los Estados Unidos en la que indicaban que el pasajero Fidel Santana no podía ingresar a territorio norteamericano”, relató Santana a este medio.

Le recomendaron dirigirse a la embajada de los Estados Unidos en el país para que le explicaran las razones.

Santana quien aún no ha acudido a la embajada estadounidense destacó que la única razón por la que los norteamericanos podrían presentar objeción para que entre a su nación es por su militancia política de izquierda.

“Porque ni estoy vinculado actos criminales, ni a droga, ni a corrupción de estado, solo mucha historia de izquierda”, argumentó.

El congresista asegura que posee su pasaporte al día y su visa vence en 2021. Precisa que ha entrado a ese país en unas ocho ocasiones, nunca ha tenido algún incidente y siempre ha regresado dentro del plazo establecido.

“Pienso que es fruto de la nueva política migratoria del gobierno de los Estados Unidos que parece que también apunta hacia los dirigentes de izquierda”, manifestó.

Santana dice que hasta el momento no se ha manifestado a favor o en contra de Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos.

Antes de acudir a la referida embajada, piensa discutir lo ocurrido con los dirigentes de su partido y en la Cámara de Diputados.