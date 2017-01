Más de 100 pasajeros a bordo de un vuelo de la aerolínea Pawa Dominicana, vivieron momentos de angustia y pánico este martes tras la aeronave en la que regresaban desde Miami, Estados Unidos, se le explotó un neumático cuando aterrizó en esta terminal de Las Américas.

Según nuestro corresponsal Pavel Arias, el piloto tuvo que hacer un gran esfuerzo para mantener el avión en equilibrio y evitar que se descarrilara de la pista.

La aeronave tipo MD-80 de fabricación norteamericana, regresaba al país, desde Miami, Florida con más de 100 pasajeros a bordos con el número de vuelo 760 que arribo a las 8 y 45 minutos de la mañana de este martes.

De acuerdo con las versiones el piloto comunicó que el percance se produjo debido a que uno de los neumáticos del avión se reventó.

Sin embargo informes ofrecidos señalan que supuestamente una pieza de la suspensión de uno de los trenes principales se averió.

En los últimos meses aeronaves de la aerolínea Pawa Dominicana, ha n sufrido percances uno de los casos más reciente ocurrió hace aproximadamente dos meses en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, de San Juan, Puerto Rico cuando la turbina de un avión de esa línea aérea explotó tras despegar de la terminal.

Pawa Dominicana, está realizando vuelos regulares desde Santo Domingo, hacia Venezuela, Cuba, Miami, Aruba y San Martin y otras islas del Caribe.

Los MD-80, fabricados por la firma estadounidense McDonnell Douglas antes de que fuera absorbida en 1997 por Boeing, son una especie en vías de extinción.

Sus modelos están siendo retirados poco a poco del mercado porque son considerados antiguos y casi obsoletos.

Las autoridades aéreas de Estados Unidos ordenaron dos revisiones (en abril y junio pasados) ante posibles defectos en el tren de aterrizaje y el fuselaje de las alas. La serie completa de los MD-80 ha protagonizado 56 incidentes desde su creación, 12 de ellos mortales.

La serie MD-80 se comenzó a fabricar a finales de los años 70, y su producción finalizó en 1999.

Accidentes registrados

En 2000, un avión MD-83 de la compañía Alaska Airlines se estrelló en las costas de Santa Barbara, en California, en un suceso en el que murieron 88 personas.

En 2001 un MD-87 de Scandinavian Air System (SAS) sufrió un accidente al chocar contra una avioneta en el aeropuerto de Milán-Linate. Hubo 118 muertos y tres heridos.

En 2002 un MD-82 de China Northern que refalizaba la ruta entre Pekín y Dalian cayó al mar cerca de su destino. Murieron 112 personas.

En 2004, otro MD-82, en esta ocasión de la compañía indonesia Lion Air, se salió de pista al aterrizar en la isla de Java.

El avión derrapó y se salió de la pista para acabar partido en dos en las inmediaciones de un cementerio cercano rodeado de campos de cultivo.

En 2005, un MD-82 de la compañía colombiana West Caribbean Airways se estrelló al noroeste de Venezuela, cerca de la frontera de Colombia. Hubo 160 muertos.

En 2007, un avión MD-82 de la compañía de bajo coste One Two Go Airline y lleno de turistas se estrelló al tratar de aterrizar en el aeropuerto de Phuket, en Tailandia. 88 personas murieron.