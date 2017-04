Rusia e Irán advierten que ambos países están listos para responder a cualquier agresión, tras el ataque de Estados Unidos

Rafael Castro 9 de abril

LAS AMERICAS

La línea aérea Pawa Dominicana volará este año a la ciudad de New York, con aviones de cuerpo ancho saliendo desde el aeropuerto Internacional de Las Américas, para atender la demanda de asientos de miles de dominicanos radicados en esa urbe-neoyorquina.

El director corporativo de la aerolínea Alexander Barrios quien ofreció la información Señaló asimismo, que la empresa tiene en proyecto extender sus rutas volando desde Punta Cana y Santiago hacia San Juan, Puerto Rico y New York.

Barrios, declaró que aunque todavía no se tiene la fecha la aerolínea inaugurará su vuelo a New York, se tiene previsto utilizar aeronaves de cuerpo ancho en la ruta New York, Las Américas.

“ Nosotros no queremos poner fecha del inicio del vuelo hacia New York, pero esperamos que sea en septiembre o más tardar en octubre de este año cuando estaremos volando a la esa urbe-neoyorquina” aseguró el ejecutivo de Pawa Dominicana.

Vaticinó que desde ahora se proyecta como un éxito las operaciones de la aerolínea a New York, ante la gran cantidad de dominicanos que residen en esa ciudad de Estados Unidos, que ha venido reclamando por diferentes vías la operación de vuelos de esa empresa.

“Ustedes no se imaginan la cantidad de correos electrónicos y por las redes sociales de dominicanos solicitándonos diariamente que cuándo es que vamos a comenzar a volar a New York”, precisó el ejecutivo de Pawa Dominicana.

Barrios adelantó asimismo, que la empresa está haciendo los contactos para operar un vuelo que saldrían desde el aeropuerto de Santiago, de Los Caballeros, para desde esa ciudad enlazar con New York.

Explicó que con relación a la ruta Puerto Plata, la línea aérea también ha venido recibiendo muchas solicitudes para que la empresa considere operar algún vuelo hacia Puerto España, saliendo desde la terminal Gregorio Luperon, de esa ciudad.

Dijo sin embargo, que aún la empresa no ha hecho los estudios para considerar si esa ruta puede ser viable en el aspecto comercialmente. Señaló sin embargo, que Pawa Dominicana ha operado numerosos vuelos chárter hacia Puerto España.

“Tenemos que evaluar si más allá de los vuelos chárter sería rentable abrir una ruta desde Puerto Plata hacia ese destino como están reclamando esos usuarios “, expreso el ejecutivo de la aerolínea bandera nacional.

Explicó asimismo, que la gente de Santiago además está solicitando a la gerencia de la aerolínea que incorporen vuelos director desde Santiago, no solo a New York, sino también a Miami.

Aclaró que esa es una ruta en la que Pawa Dominicana, no tiene el permiso para operar, por lo que habría que solicitarlo la autorización a las autoridades de la Junta de Aviación Civil, (JAC), para poder incursionar en ese destino.

Destacó que actualmente las relaciones entre las autoridades de la JAC y la empresa han cambiado radicalmente desde la designación del señor Luis Ernesto Camilo, como presidente de esa institución.

Dijo que lo primero que el señor Camilo hizo fue llamar a las aerolíneas para tener más acercamiento con sus ejecutivos.

Agregó que además se ha encargado que en muy poco tiempo de eliminar los trámites burocráticos que obstaculizaran el desarrollo de las operaciones de nuevas líneas aéreas.