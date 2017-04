El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió hoy un 0,5 % y cerró en 50.60 dólares el barril,

El dirigente reformista y director ejecutivo del Departamento Aeroportuario, Marino Collante, más allá de lo que se conoce en la vida pública, se describe como un hombre afortunado por sus nueve hijos, casi todos profesionales, quienes son aplicados y se auxilian entre ellos, a pesar de no ser de hijos de la misma madre, debido a que se ha casado tres veces.

¨Soy un hombre afortunado, tengo que agradecerle a Dios que me ha dado demasiado¨, expresó Collante, tras destacar que otras de las dichas es tener 4 nietos, y sobre todo, contar con su madre, quien ya tiene 85 años y está lucida, cocina y le envía comida a veces a su casa para que no se le olvide si sazón, dijo entre risas.

¨Me prepara mi comida favorita que es arroz, habichuelas y unos molondrones exquisitos, más una ensalada que ella adereza con su sazón peculiar… reemplazando el vinagre por agrio de naranja. Ella vive en Santiago y viaja a Estados Unidos donde viven dos hermanos míos, y allá también se trata su salud¨, expresó el funcionario al compartir con los comunicadores Julio Martínez Pozo y Mildred Charlot en el programa Encuentro Informal, que se transmite por Antena 21.

Vínculo con Balaguer

Desde el año 1986 trabaja en Santo Domingo, desde que el extinto líder Joaquín Balaguer lo nombra como Contralor General de la Lotería Nacional, 18 de agosto de ese año, cuando tenía 27 años. El vínculo de Collante con el extinto líder Joaquín Balaguer nace a través de su padre José Manuel Collante Domínguez, quien fue de los fundadores del partido reformista en Santiago, que en la época de su adolescencia era conocido como Acción Social.

Narró que su padre conoció a Balaguer desde la década del 60, era el secretario de organización del Directorio Provincial de Santiago, y que él lo llevaba cada vez que había actividades, así fueron sus inicios y comenzó gustándole la política, aunque no de manera directa, pero ya simpatizaba.

A la edad de 18 años ya laboraba en la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, donde duró cerca de 11 años. Vio un anuncio en el diario La Información en un espacio pagado de que se necesitaba auxiliares de contabilidad en dicha entidad financiera, y justo se había graduado de contable y mecanógrafo de la Academia Santiago, que era muy prestigiosa.

“Llegué como auxiliar y logré ocupar la posición de asistente financiero, después de todas las etapas: auxiliar de contabilidad, sub contador, contador, sub auditor, auditor, sub gerente financiero… permanecí por 11 años de manera ininterrumpida”, destacó.

Más tarde, en el 1984 Don Rafael Vallejo lo introduce en la política porque quería que lo ayudara a organizar la parte financiera, debido a que desde Santo Domingo el Presidente Balaguer le enviaba dinero semanal para la campaña política, así pasó a ser su auxiliar.

Collante recuerda que después que el Presidente Balaguer gana las elecciones le ofrece la Contraloría General de la Lotería Nacional, y se mudó a Santo Domingo, aunque tenía su casa en Santiago.

Asimismo, relata que del 1986 al 1990 Balaguer lo postula como diputado para que le manejara el Código Tributario, el Arancelario y el Monetario y Financiero que él iba a introducir al Congreso Nacional, “es ahí cuando el Presidente me pregunta ¿a usted no le gustaría ser diputado? A lo que yo respondí que no sabía nada de eso, pero me dijo con dulzura que ese era una posición honorable e importante, y para que usted me haga este trabajo en el Congreso yo necesito que usted sea diputado, así me inscribió como primer diputado de la boleta cuando era por arrastre¨.

El militante del PRSC dijo que antes de ser diputado, concomitantemente con su trabajo como contralor en el 1983 fundó una pequeña compañía llamada Collante Gómez y Asociados que compraba solares y construía casas, sin embargo, cuando en Santiago se empieza a conocer y a desarrollar los apartamentos construyó cerca de 300. Fue presidente de la Asociación de Constructores de Viviendas en Santiago.

Pero todo empezó a complicarse y vio que no tenía tiempo para compartir la posición de diputado en la Contraloría de la Lotería.

Más tarde coincidió con el Licenciado Danilo Medina en el Congreso desde el año 1990. El Presidente Balaguer, según cuenta, dijo en una reunión con todos los diputados que apoyaran al Sr. Danilo Medina para ocupar la posición de Presidente de la Cámara, y lo describió como un gran hombre. De esta forma buscaba hacer un equilibrio porque la mayoría de los diputados eran reformistas.

Pasa tiempo

Al Director del Departamento Aeroportuario disfruta las cosas simples de la vida, entre las que destaca ir al supermercado, tiempo que aprovecha socializar, ¨veo mucha gente con la que no tengo tiempo para compartir. En Santiago la gente me trata como Marino, yo me monto en carros de concho, ando solo manejando, hago ejercicio en la Pontificia Universidad Madre y Maestra los fines de semana con muchos amigos…¨

En su natal Santiago, dice muy feliz, que la gente le muestra su afecto y en su oficina privada les recibe y escucha. También le regalos como frutas, vegetales, carne, ect.