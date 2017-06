Escrito por: Georgina Cruz

No hay que ser un gran mago para planear días de vacaciones perfectas en Orlando: solamente hay que dirigirse a los grandes parques temáticos de esa ciudad en la Florida Central. Pero, ¿y las noches? Pues, bueno, en lo que respecta a las noches, no todo el mundo sabe que también pueden ser súper-mágicas, pues Orlando cuenta con múltiples encantos nocturnos incluyendo distritos de restaurantes y entretenimientos con una bolera de lujo, espectáculos cuando cae el sol, y hasta una noche de circo –¡sin animales pero repleta de magia, peripecias e imaginación!

Hoy les traemos sugerencias para unas noches perfectas familiares en Orlando:

Una noche de ensueño disfrutando de cuadros vivientes al estilo de Salvador Dalí – La Nouba de Cirque du Soleil ofrece una experiencia espectacular en Disney Springs, un distrito de restaurantes, tiendas y entretenimientos (con anterioridad llamado “Downtown Disney”) en el recinto de Walt Disney World. Esta es una increíble producción de la compañía de espectáculos canadiense de Montreal, Cirque du Soleil, que se presenta en su propio teatro que tiene la apariencia de una tienda de circo estilizada. Es un festín para los sentidos en un espectáculo que a veces tiene la apariencia de surrealismo (como cuadros de Dalí) o de un circo de ensueño –lleno de fantasía. “¡Mami, mira!” exclamaba una niña de unos 7 años sentada cerca de nosotros mientras veía las peripecias de un elenco de docenas de artistas incluyendo músicos, cantantes, bailarines, acróbatas, trapecistas, ciclistas, equilibristas y payasos procedentes de múltiples naciones. Entre los actos hay uno con ciclistas que bajan escaleras en bicicletas; otro de acróbatas que saltan, subiendo y bajando a una altura de un edificio de tres pisos y varios actos de trapecistas. Uno súper-popular presenta a un grupo de niñitas de la china que hacen peripecias con yo-yos chinos –recibieron una gran y calurosa ovación del público. ¡Es una noche simplemente inolvidable! ¡Y, atención: La Nouba cerrará sus puertas el 31 de diciembre, así que este verano y otoño ofrecen la última oportunidad de disfrutar de este fantástico espectáculo! Informes: www.cirquedusoleil.com.

Diversión en Splitsville Luxury Lanes también en Disney Springs – Este establecimiento es una bolera de lujo que cuenta con dos pisos y 50,000 pies cuadrados de espacio interior para el ocio –con música – e incluye 30 pistas para bolear, mesas de billar, barra, restaurante, tienda de regalos y ambiente relajado, nostálgico y festivo. Entre los platillos que se pueden disfrutar se encuentran pizzas gourmet, emparedados de filete de carne de res y sushi. “Es un menú inesperado en una bolera,” dijo Keith Bradford, un vocero de Disney. Las familias también encuentran un menú para los chicos con platillos favoritos de ellos incluyendo hamburguesas y pizzas. Las familias que prefieran especialidades criollas pueden probar el Bongos Cuban Café, el restaurante y club de Gloria y Emilio Estefan, al frente de Splitsville Luxury Lanes, disfrutando de una cena antes o después de bolear. La cocina es cubana, el estilo es el de los clubes de South Beach de Miami, el decorado es tropical, y los fines de semana por las noches hay entretenimiento en vivo. Para informes sobre Splitsville Luxury Lanes y Bongos Cuban Café, visite www.disneyworld.com.

Espectáculos nocturnos – Los parques temáticos de Orlando incluyendo los de Walt Disney World, Universal y SeaWorld cuentan con bellos espectáculos nocturnos que cierran las noches con despliegues de fuegos artificiales y otras atracciones. Un espectáculo nocturno inaugurado recientemente en el parque Animal Kindgom de Disney es “Rivers of Light” (Ríos de Luz). Este espectáculo invita a los visitantes a celebrar las glorias de la naturaleza durante una experiencia que cuenta con agua, flotadores, proyecciones, fuego y luz – con coreografía con un arreglo musical original. Cierra un día en el parque después de disfrutar de las nuevas atracciones de Pandora – El Mundo de Avatar, con broche de oro.

Otro espectáculo estupendo es “Electric Ocean,” (Océano Eléctrico) el nuevo show nocturno de SeaWorld Orlando. Inaugurado este verano, el Océano Eléctrico, ofrece música, luces, criaturas marinas luminosas, entretenimiento de DJ, y un despliegue espectacular de fuegos artificiales. Cada noche los visitantes también pueden disfrutar de “Light Up the Night” (Alumbra la Noche), un espectáculo con la famosa ballena Shamu y un show de leones marinos, “Sea Lion Tonite.” Es una magnífica manera de cerrar con broche de oro, un día en las atracciones de SeaWorld Orlando incluyendo sus impresionantes montañas rusas, Kraken y Manta, sus acuarios y atracciones marinas. Informes: www.seaworldorlando.com.

Disfrutando de un paseo marítimo en Disney’s Boardwalk – Esta es una esplanada pintoresca con ambiente playero y entretenimiento callejero, hoteles, restaurantes y tiendas en el área de Epcot. Aquí puede pasear en una bicicleta tipo “surrey” (como un lindo carrito para cuatro personas), comprar golosinas disfrutar de una comida en uno de los restaurantes (uno popular es Il Mulino New York Trattoria, que sirve comida italiana deliciosa, incluyendo platillos favoritos familiares como pizzas y espaguetis) en el Walt Disney Swan & Dolphin Resort, uno de los lindos hoteles a unos pasos de la esplanada. Diseñados por el arquitecto Michael Graves, el Swan & Dolphin están coronados con esculturas de 47-pies de altura de cisnes y de peces de 56 pies de altura, y cuentan con fuentes, cascada de agua y bellos jardines. Informes: www.swandolphin.com.

Alojamiento: El Embassy Suites International Drive en Orlando es una propiedad del grupo de Hilton donde todas las habitaciones son suites, ideal para familias pues incluyen desayuno completo gratis, recepción del gerente por las tardes, y ubicación central cerca de los parques (hay un autobus gratuíto que lo lleva y lo trae) y otras atracciones como WonderWorks, un parque de diversiones bajo techo, y Ripley’s Believe It Or Not Odditorium, un museo de curiosidades –ambas atracciones también en International Drive. Informes: Embassy Suites Orlando on International Drive