Juez de Perú ordena el arresto del expresidente Alejandro Toledo por caso Odebrecht

La marca Trump ha recibido un nuevo golpe a menos de una semana de la controversia generada tras la decisión de Nordstrom de retirar artículos de Ivanka Trump.

La compañía Sears Holding anunció el fin de semana que sus tiendas Sears y Kmart dejarán de vender varios productos de casa de la marca Trump en sus páginas web.

Brian Hanover, vocero de la compañía, dijo a Reuters que se había tomado la decisión “en medio de un esfuerzo por racionalizar”.

“Como parte de una iniciativa de la compañía de optimizar su variedad de productos en línea, refinamos constantemente esa variedad para enfocarnos en nuestros artículos más rentables”, explicó Hanover.

De acuerdo con Sears Holding, 31 artículos de casa de la marca Trump están entre la lista de productos removidos a causa de la medida corporativa.

La colección de casa de Trump incluye artículos de mobiliario, de ropa de cama e iluminación, según su sitio web.

Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el presidente Donald Trump han comentado sobre la decisión de Sears y de Kmart, ni siquiera en sus muy activas cuentas de Twitter.

Sin embargo, Donald Trump no esperó ni 24 horas para criticar a Nordstrom cuando esta empresa con sede en Seattle, Washington, anunció el miércoles pasado que retiraba una línea de ropa de su hija mayor, Ivanka, debido a sus bajas ventas.

“Mi hija Ivanka ha sido tratada tan injustamente por Nordstrom. Ella es una gran persona, siempre empujándome a hacer lo correcto. ¡Terrible!”, escribió el presidente en su cuenta personal de Twitter.

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstrom. She is a great person — always pushing me to do the right thing! Terrible!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2017