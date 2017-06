Piden que se excluya su nombre del listado de intelectuales y activistas sociales que pidieron la renuncia del presidente Medina,

uatro personas han reclamado que se excluya su nombre del listado de intelectuales y activistas sociales que pidieron la renuncia del presidente Danilo Medina, como medida ante la crisis que aseguran vive el país por el caso de sobornos de la constructora Odebrecht.

El listado con la petición incluye los nombres de 84 personas, de las que cuatro señalan no haber autorizado o estar de acuerdo con la recomendación principal: la renuncia del presidente Medina.

El diario digital Acento.com.do publicó la noche del domingo el comunicado íntegro y el listado de personas firmantes, y desde el día siguiente esa redacción ha recibido las comunicaciones de cuatro personas no satisfechas con figurar en el listado.

El sociólogo César Pérez es una de esas personas. En comunicación con el diario digital dice que aunque el documento refleja muchos de sus puntos de vista sobre la presente coyuntura, no comparte lo más relevante de las conclusiones: la renuncia del presidente Danilo Medina.

“No porque no considere ilegitima la forma en que fuera electo, sino porque hasta el momento no veo viable esa propuesta, que no creo sea lo que hasta el momento plantee el Movimiento Verde del cual me siento formar parte”, dijo al diario digital Acento.

Otro de los casos es el de Ricardo Ripoll, quien pidió retirar su firma lo antes posibles, ya que en su caso hubo un mal entendido con algunos puntos del documento. “…los cuales entendí iban a ser debatidos entre las partes antes de la publicación de este”, dice.

El periodista Máximo Laureano también aclaró que fue contactado para firmar el documento pero que quedó con la persona que le llamó en que el documento se le enviaría por correo electrónico para su revisión.

Laureano asegura no haber visto el correo electrónico con el manifiesto y que por tal razón asumió que su nombre no sería incluido.

“Primero: no fue atinado que la persona que me contactó vía telefónica agregara mi nombre como firmante, sin tener una segunda conversación conmigo al respecto, como quedamos. Y esa persona ya se ha disculpado conmigo”, asegura en una nota publicada en Acento.

Gnosis Rivera, también firmante, le escribió a Acento: “Está demás decir que si el concepto de este grupo se resume a los puntos descritos en los últimos párrafos del manifiesto, me retiro del mismo. Ha sido un error que admito, haber firmado, puesto que no estoy de acuerdo con las demandas de dicho manifiesto; hacerlo sería incongruente con mi discurso”, indica.