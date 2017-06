Temístocles Montás: “No he firmado nunca contrato con Odebrecht”

El ministro de Industria, Comercio y Mypimes, Temístocles Montás, afirmó que nunca firmó contratos con la constructora Odebrecht como funcionario público.

Montás, que es imputado por el Ministerio Público, en el caso de los sobornos que la compañía admitió que pagó en el país, dijo en un comunicado que la acusación no tiene “soporte probatorio alguno”, puesto que el que el Ministerio Público no ha depositado los documentos remitidos por Brasil -ni por Odebrecht- y solo ha citado de manera expresa el contrato de financiamiento de Palomino”.

Según explica, se trató de un contrato de préstamo a corto término firmado por el Estado dominicano y entidad de intermediación financiera BNP Paribas, a los fines de realizar estudios geológicos de ingeniería y ambientales, actuando por mandato del Presidente de la República y “en virutd del poder que me otorgara el Poder Ejecutivo en el año 2005. La solicitud de medidas de coerción del Ministerio Público no menciona pago alguno en ese periodo”.

En un comunicado dirigido a la nación, que se publica en espacio pagado, desglosa en un cuadro los financiamientos de obras ejecutadas por Odebrecht, y cuáles dependencias y funcionarios firmaron los contratos.

Explica patrimonio

Montás afirmó que los salarios y otros ingresos personales y legítimos, incluidos en su declaración jurada del pasado año (2016), así como la reevaluación de sus bienes inmuebles, “justifican el incremento patrimonial en el período de 12 años que refiere el Ministerio Público en su hipótesis como resultado de sobornos”.

El funcionario explica el incremento de sus bienes entre el año 2004, cuando era de 4.9 millones de pesos, y el 2016 cuando declaró 38.2 millones de pesos.

“Mi última declaración jurada en el 2016 refleja de forma exacta que mi patrimonio neto suma RD$38,2 millones, versus los RD$4.9 millones del 2004. La imputación expresa maliciosamente que gano RD$75 mil pesos mensuales. La realidad es que devengué dicho salario base en el período 2004 hasta marzo 2010, en adición a la suma de RD$262,300.00 mensuales como miembro del Consejo Directivo del Indotel.

“A partir de abril 2010 mi salario base aumentó a la suma de RD$300,000.00 mensuales en adición a la referida compensación recibida por mis funciones en Indotel, compensación que dejé de percibir en apego a la Ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado Dominicano. Estos salarios y otros ingresos personales y legítimos incluidos en mis declaraciones juradas, así como la revaluación de mis escasos inmuebles, justifican el incremento patrimonial en el período de 12 años que refiere el Ministerio Público en su hipótesis como resultado de sobornos”, explica Montás en el comunicado.

Aclara además que tiene pasivos que la imputación ignora, pese a que suman RD$3.5 millones “y que están en las mismas declaraciones usadas para involucrarme en este caso”.

Montás dice que el Ministerio Público le está imputando no haber declarado ser titular de la empresa llamada Temo 2016,EIRL, “creada para mis aspiraciones a la precandidatura presidencial, que nunca operó, ni funcionó, ni tiene activo alguno, puesto que decliné esa aspiración a la precandidatura; y, no haber declarado un vehículo Mercedes del año 205 cuya matrícula está a su nombre”.

“Someto al juicio de mis conciudadanos esta consideración: es creíble afirmar, en este grave contexto, que esos bienes, los únicos que son mencionados por el Ministerio Público como bienes no declarados, son el producto de un enriquecimiento ilícito que he ocultado aviesamente? Esa es la fortuna que obtuve en operaciones que, para otros, tuvieron resultados multimillonarios en dólares? Es un absurdo”, dice el comunicado que está dirigido a la nación dominicana.