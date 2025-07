EL SEGUNDO HIJO

Especial para «El Vajero digital.COM.DO»

Escrito por Renée Henning

Se dice que los padres adoptivos atraviesan un parto difícil, pero con una pluma para adoptar a su primer niño. Esto resulto ser cierto para mí y mi esposo en la década de 1980. Para cuando Rick y yo pudimos adoptar a Trip (quien en ese entonces tenía un año) desde Honduras y traerlo a los Estados Unidos, nuestra pila de documentos de adopción pesaba más que él.

A nuestros ojos, Trip era una estrella increíble. Por eso, como millones de padres antes que yo, temía no poder querer a un segundo hijo tanto como al primero. Sin embargo, alrededor de 1990, comenzamos a buscarle un hermano. Habíamos presentado solicitudes de adopción a varios países. Una de las posibilidades era un niño hondureño de tres meses.

Si mi esposo y yo queríamos adoptarlo, teníamos que estar en Tegucigalpa en ocho días para iniciar los trámites. Sin embargo, nuestra agencia de adopción no sabía prácticamente nada sobre él.

En medio del alboroto de aquellos días, recibimos una supuesta “fotografía” del bebé (al que pensábamos llamar Michael). Era un fax de un fax de una fotocopia de una instantánea. Por mucho que la miráramos, ¡no conseguíamos encontrar al bebé en la foto!

Rick y yo volamos a Honduras sin tener ni idea de cómo se veía el niño. Al llegar, mostramos con orgullo las fotos de nuestro primer hijo a varias personas. Para nuestra alegría, nos dijeron que Michael se parecía mucho a Trip. Esa noche finalmente conocimos a nuestro potencial nuevo hijo. Michael estaba bien, excepto que no se parecía a Trip.

El bebé tenía una pequeña mueca de preocupación cuando nos conocimos. Al principio de su estancia con nosotros, esa era su expresión habitual. La vida de Michael en los meses posteriores a su nacimiento incluyó una estancia en un hogar de acogida, una estancia en un orfanato, una estancia en otro hogar de acogida y una estancia en un hotel con nosotros.

Estaba previsto que se mudara con una familia de acogida durante los cuatro meses que tardaría el Gobierno hondureño en decidir si autorizaba la adopción. Por lo tanto, tenía motivos para sentirse ansioso.

Los tres pasamos una semana juntos en su tierra natal. Durante ese tiempo, el bebé observaba con asombro todo lo que hacíamos y todos los lugares a los que íbamos.

Como rara vez había salido de su cuna, estaba atónito ante su nueva vida, y a menudo se sentía abrumado. Durante las salidas, se quedaba dormido en su cochecito con ruedas y la expresión de asombro se desvanecía lentamente de su rostro. Rápidamente le tomé cariño al pequeño. Le cantaba y lo abrazaba. A veces le cantaba “Por todo el mundo, te busqué…” mientras bailaba con él en mis brazos por la habitación del hotel. Esa era su actividad favorita.

Pronto, Michael me dedicaba una gran sonrisa sin dientes cada vez que me veía. En aquella etapa, solo tenía tres expresiones cuando estaba despierto: el gesto de preocupación, la “O” de asombro ante las cosas nuevas y la sonrisa sin dientes para mí. Sin embargo, me preocupaba que al final de la semana me fuera de Centroamérica dedicada al niño, pero sin llegar a quererlo todavía.

Intenté resignarme a dejarlo atrás durante cuatro meses sintiendo solo mucho cariño por él. Me aseguré a mí misma que lo querría más adelante. Entonces, la noche antes de que mi marido y yo nos dirigiéramos a casa y con Trip, ocurrió algo inexplicable. Esa noche, Rick y yo asistimos a una cena en la mansión de montaña de nuestro abogado. Su esposa, que era médica, nos habló de sus casos obstétricos.

Durante el largo viaje de regreso al hotel, Michael se sentó en mi regazo. Había traído una manta para envolverlo, a pesar del clima templado. Sin embargo, la doctora, que consideraba que el aire nocturno era malo para los bebés, me había indicado que le cubriera la cabeza con la manta. Era muy tarde, el camino era accidentado y el niño estaba bajo la manta. Para asegurarme de que estuviera bien, levantaba la manta para mirarlo.

Cada vez, esa imagen me llegaba al corazón. Había algo TAN PERFECTO en Michael cuando se acurrucaba contra mí, totalmente en paz. Estaba completamente despierto, recostado contra mi pecho y chupándose el dedo. Tenía la mirada de un bebé que sabe que por fin ha encontrado a su mami.

Solo después, cuando ya estábamos todos en Estados Unidos, me di cuenta de cómo debía de verme yo en aquel viaje tan movido, con un gran bulto en el regazo con un bebé dentro. Sin embargo, aquella noche, sin ser consciente de ello (y con el corazón lleno), lo llevé hasta su habitación de hotel. Lo que ocurrió después no está claro.

Cuando acosté al bebé en la cuna, una luz iluminó su rostro. Miré a mi alrededor con asombro, pero no pude identificar la fuente. El haz de luz no provenía de la lámpara, de la ventana ni de la puerta del dormitorio. Sin embargo, la mayor parte del rostro de Michael estaba brillantemente iluminado. En el patrón triangular de luz, pude ver, en cada una de las esquinas superiores, un ojo abierto y, en el punto inferior del triángulo, una boca delicada.

Por primera vez vi al niño como él mismo, en lugar de como un clon imperfecto de Trip. De repente me di cuenta de algo: ¡Michael era absolutamente hermoso! “Eres precioso”, le dije con asombro. “Tan hermoso. ¿Cuándo te has vuelto tan hermoso?”. Se lo dije tres veces.

Mientras tanto, Michael me miraba feliz, sin apartar los ojos de los míos. Entonces fue como si me respondiera: “Mamá, siempre fui hermoso. Me alegro mucho de que por fin te hayas dado cuenta”. Gran parte de lo que ocurrió en esa habitación sigue siendo un misterio. Sin embargo, me enamoré de mi maravilloso segundo hijo mientras contemplaba su carita iluminada aquella noche increíble.

