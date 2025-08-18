RD establece récord de más de 7.1 millones de visitantes en siete meses

Santo Domingo, RD. —

El turismo de la República Dominicana continúa consolidándose como uno de los motores principales de la economía nacional, al registrar el mayor número de visitantes en su historia durante los primeros siete meses del año 2025.

El ministro de Turismo, David Collado, informó que entre enero y julio el país recibió 7,197,844 turistas, lo que representa un crecimiento de 3.2% en comparación con 2024, un 14% respecto al 2023 y un impresionante 49% frente al 2019, considerado hasta entonces como un año de referencia.

Durante un acto celebrado en un hotel de Santo Domingo, Collado detalló que del total de visitantes, 5,377,878 llegaron por vía aérea, cifra que refleja un incremento de 1.7% en relación con el mismo período del año anterior. A esto se suman 1,819,966 cruceristas, lo que marca un crecimiento adicional de 3.2% en comparación con 2024.

“Esas dos históricas cifras de llegadas nos dan el gran número de 7,197,844 visitantes en siete meses. Un récord en la historia del turismo dominicano”, resaltó el funcionario.

El dinamismo del sector también quedó evidenciado en el mes de julio, cuando el país recibió 1,052,836 turistas, de los cuales 863,785 llegaron por vía aérea y 189,051 en cruceros. Esa cantidad representa un incremento de 3.4% con relación a 2024, 12% respecto a 2023 y 56% más que en 2019.

En cuanto a los principales mercados emisores, Collado indicó que Estados Unidos aportó el 52% de los visitantes, seguido de Canadá con 7%, Argentina y Puerto Rico con 6% cada uno, Colombia con 4%, México con 3% y España, Brasil y Chile con 2% cada uno.

Los aeropuertos con mayor flujo de pasajeros fueron Punta Cana (59%), seguido de Las Américas (23%), Cibao (13%), Puerto Plata (3%), y finalmente La Romana y otros con 1%.

Collado subrayó que este éxito es fruto de la alianza público-privada, que ha permitido diversificar la oferta turística, fortalecer la promoción internacional y consolidar al país como uno de los destinos más atractivos del Caribe.

“Gracias a este trabajo conjunto, el turismo seguirá creciendo y diversificándose en beneficio de todos los dominicanos”, afirmó.

