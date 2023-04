Abel Martínez visita a Gonzalo Castillo en su arresto domiciliario

El líder de la oposición y candidato presidencial del Partido de Liberación Dominicana, Abel Martínez, visitó hoy a Gonzalo Castillo en su residencia, para expresarle su solidaridad y «reafirmar el compromiso de construir, la mejor República Dominicana de la historia».

Así lo informó a través de su cuenta de Twitter Tessie Sánchez, la coordinadora de prensa de Abel Martínez.

De qué se le acusa

Castillo, excandidato presidencial del PLD en las elecciones del año 2020 y exministro de Obras Públicas, salió hoy de la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, para cumplir el arresto domiciliario dictado por la jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, como medida de coerción por su imputación en el caso Calamar.

Su salida se efectuó luego de que sus abogados pagaran una garantía económica de 20 millones de pesos.

El Ministerio Público lo acusa de ser uno de los principales imputados en el caso Calamar, de defraudar al Estado junto a otros 19 implicados, entre los que se encuentran el exministro de Hacienda Donald Guerrero y el exministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, por un monto de más de 19 mil millones de pesos, parte de los cuales habrían sido usados para financiar la campaña del PLD.

Contra estos dos últimos exfuncionarios, la jueza Kenya Romero impuso 18 meses de prisión preventiva y privación de libertad en sus domicilios a los otros 17 imputados.

Posición del PLD sobre coerción

De su lado, el Secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, José Dantés Díaz, reiteró hoy que la decisión jueza Romero responde a la presión política y mediática.

«Entonces eso nos hacer creer que la decisión no está basada en sentido general lo que establece esa norma sino más bien en un deseo de complacer prácticamente a todas las partes porque creemos que no se corresponde con los de un juez imparcial», acotó José Dantés Díaz.

Además, dijo que en la decisión contra Gonzalo Castillo, Omar Caamaño, Luis Manuel Piccirilo y Claudio Peña, porque no obstruirán, no representan peligro para la sociedad ni se fugarán del país se actuó conforme a derecho al no imponer una medida de coerción más gravosa.

“En cambio no procede la prisión preventiva por 18 meses a Donald Guerrero y José Ramón Peralta, porque no reúnen las condiciones establecidas en el Código Procesal Penal para avalar una decisión de esa naturaleza”, apuntó.

