Abinader admite preocupación por apagones y promete soluciones a la crisis eléctrica

El presidente Luis Abinader manifestó este miércoles su profunda preocupación por la crisis eléctrica que atraviesa la República Dominicana en los últimos días, la cual ha provocado una ola de apagones prolongados en diferentes puntos del país y generado protestas en comunidades afectadas.

El jefe de Estado explicó que la situación responde a la combinación de tres factores que han impactado de manera simultánea al sistema eléctrico nacional: la tardanza en la entrada de 600 nuevos megavatios de generación, el aumento sostenido de la demanda energética impulsada por las altas temperaturas, y los efectos del sargazo en plantas generadoras como Punta Catalina, que han visto limitada su capacidad operativa.

Abinader recordó que la demanda actual de electricidad en el país ha alcanzado niveles históricos. “La semana pasada llegó a 4,000 megavatios, algo nunca visto. Para que tengan una idea, en agosto de 2020 la demanda máxima era de aproximadamente 2,730 megavatios. Hoy estamos hablando de un incremento de más de 1,200 megas en apenas cuatro años”, señaló.

El mandatario agregó que varias plantas eléctricas han salido de servicio por mantenimientos programados, lo que ha complicado aún más la situación. “Ayer miércoles estaban fuera unos 150 megavatios, y desde el Gobierno trabajamos diariamente para reincorporar esas unidades al sistema”, explicó.

Esfuerzos para estabilizar el sistema

Pese a las dificultades, Abinader destacó que incluso en los momentos más críticos se ha logrado mantener un 91 % de cobertura energética en el país, de acuerdo con datos del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico. “Hemos enfrentado un escenario muy complejo, pero los dominicanos pueden estar seguros de que estamos conscientes de la gravedad del problema y de que trabajamos cada día para dar respuesta lo antes posible”, enfatizó.

El mandatario reconoció el malestar de la ciudadanía, especialmente en medio de una ola de calor que eleva la necesidad de consumo eléctrico. “Sabemos que la población se siente incómoda, porque cuando no hay luz en un día caluroso las quejas aumentan, y tienen razón. Pero estamos poniendo todos nuestros esfuerzos para superar esta coyuntura”, expresó.

Protestas y reclamos sociales

Los apagones han generado manifestaciones en distintos sectores del Gran Santo Domingo y el interior del país. Residentes han salido a las calles denunciando interrupciones de varias horas, que afectan el comercio, los hogares y la producción.

Abinader insistió en que el Gobierno no está de brazos cruzados y pidió paciencia a la población. “Estos tres factores han coincidido en un mismo momento, y eso es lo que ha producido esta situación. Pero tengan la seguridad de que la vamos a superar”, afirmó.

El presidente aseguró que la incorporación de los 600 megavatios pendientes, junto al retorno de las plantas en mantenimiento y la adopción de medidas preventivas frente al sargazo, permitirán que en los próximos meses la estabilidad eléctrica regrese al país.

