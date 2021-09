Abinader advierte a sus funcionarios que deben actuar con transparencia

El presidente Luis Abinader advirtió a los funcionarios que deben actuar con transparencia y honestidad en el uso de los recursos del Estado, ya que hay un Ministerio Público que los observa y una contraloría que los audita.

“Los funcionarios públicos saben que tienen que ir al Gobierno a actuar con transparencia y honestidad, porque hay un Ministerio Público que los observa; una Contraloría que los audita. El dinero del Gobierno, debe usarse con honestidad y transparencia”.

Dijo que él no renunciará al compromiso hecho con el pueblo dominicano cueste lo que le cueste. “Y nunca voy a renunciar, no importa lo que cueste, no voy a renunciar a esa promesa, a ese compromiso que tengo con el pueblo dominicano” expresó el mandatario.en un viedo colgado en su cuenta de Twitter.

Abinader habló en Nueva York donde ha encabezado varios encuentros, con periodistas dominicanos y juramentó a unos mil 200 jóvenes de origen dominicano que nacieron en los Estados Unidos.

Tiene pautado disertar el miércoles 22 en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.