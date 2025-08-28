28 de agosto de 2025

Santo Domingo.–

El presidente Luis Abinader anunció este miércoles que el Gobierno ha decidido priorizar la construcción de un monorriel en Santo Domingo en lugar del proyectado tren metropolitano, alegando que esta opción representa una inversión menos costosa y más viable para la ciudad.

El mandatario explicó que, tras varios estudios de factibilidad, se determinó que el monorriel no solo permitirá un ahorro significativo en comparación con el tren, sino que también ofrecerá una solución moderna y eficiente al creciente problema del transporte urbano en la capital.

“Estamos apostando por una alternativa que garantice un impacto inmediato en la movilidad, con una inversión responsable y adaptada a la realidad económica del país”, señaló Abinader durante su intervención.

El sistema de monorriel, de acuerdo con las proyecciones oficiales, estará diseñado para integrarse con las líneas existentes del Metro de Santo Domingo y otras rutas de transporte colectivo, con el objetivo de descongestionar las principales avenidas y facilitar la conectividad de miles de pasajeros diarios.

Con esta decisión, el Gobierno busca acelerar el desarrollo de un plan integral de movilidad urbana que mejore la calidad de vida de los ciudadanos, reduzca los tiempos de traslado y aporte una alternativa sostenible frente al caos vehicular que afecta a la capital dominicana.

