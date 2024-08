Abinader confiesa que varios presidentes lo han llamado para felicitarlo por Marileidy Paulino

El presidente Luis Abinader cumplía su agenda de compromisos, este sábado, en Santiago, cuando tomó un momento para expresar el orgullo que siente . El mandatario confesó que, hasta homólogos de diferentes países lo han llamado para externarles sus felicitaciones.

«Todos debemos aplaudir esa gran hazaña que nos llena de orgullo a toda la nación. A mí me han llamado hasta presidentes de otros países para felicitarme por el trabajo de Marileidy», expresó Abinader.

Aprovechó el escenario para hacer un llamado a los jóvenes dominicanos para que no se pongan límites en sus aspiraciones, sin importar el área en la que quieran desarrollarse y para ello aseguró tendrán el mayor posible desde el gobierno.

«Yo siempre he dicho que la juventud dominicana no debe tener límites hacia lo que aspira y ahí está el ejemplo de Marileidy y eso lo repito no solamente en el deporte», manifestó el gobernante.

El presidente compartió que, aunque estuvo un poco nervioso antes de la carrera, «Yo estaba un poquito nervioso, pero confiado porque ella estaba muy segura de que iba a ganar y lo decía: por lo menos el oro. Y no solamente logró el oro, también rompió el récord«, dijo Abinader, mostrando su satisfacción por el logro de la atleta.

El presidente Abinader se expresó en estos términos al ser abordado por la prensa, al concluir la inauguración de la remodelada Escuela de Bellas Artes de Santiago.

