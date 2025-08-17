 Abinader designa Leonardo Aguilera como nuevo presidente de Banreservas y Pereyra va a Refidomsa

El doctor y empresario Leonardo Aguilera Batista fue designado como el nuevo presidente ejecutivo del Banco de Reservas (BanReservas), en sustitución de Samuel Pereyra.

La disposición gubernamental se encuentra contenida en el decreto 461-25, firmado por el presidente Luis Abinader este 17 de agosto.

Samuel Pereyra, quien se encontraba en la dirección del Banco de Reservas desde el 2020, fue designado en la Refinería Dominicana de Petroleos (Refidomsa).

Aguilera forma parte del tren gubernamental desde agosto del 2020, cuando fue designado como presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), posición que ocupó hasta este domingo.

El nuevo titular de BanReservas es catedrático, asesor económico empresarial y consultor político; además, lleva más de 30 años como el presidente y fundador del Centro Económico del Cibao (CEC), institución dedicada a la realización de estudios económicos, de mercados y de opinión pública.

Además de ser un miembro de Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos (Alacop), entidad en la que ha ocupado posiciones de dirección. Ha sido consultor político de candidatos pertenecientes a diferentes partidos en República Dominicana, México, Haití y El Salvador.

Posee estudios especializados en economía y política en el Instituto de la Economía Nacional de Odesa, URSS, y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Cuenta con experiencia docente en universidades de Colombia (Autónoma de Bucaramanga, y Cooperativa de Colombia), y en la República Dominicana: Utesa y Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en pregrado, postgrado y maestría.

Los decretos

En el mismo decreto también se designa a Félix Antonio Reyna Echevarría como director de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM).

Por igual, Carlos Alberto Caminero Sánchez fue nombrado director de prensa de la Dirección de Prensa del Presidente.

Como subdirector de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM) fue designado Abel José Guzmán Then, periodista y analista político.

El decreto presidencial incluye un nuevo director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SENASA), quien será Edward Rafael Guzmán Padilla.

El ingeniero Onéximo Antonio González fue designado vicepresidente ejecutivo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

La comunicadora Kenia Xiomara Guante Valdez asumirá el cargo de viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana del Ministerio Administrativo de la Presidencia.

Como nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) fue nombrado Rafael Adolfo Pérez de León.

También Virgilio Cedano Cedano, pasado senador, fue designado asesor honorífico del Poder Ejecutivo en materia de salud y atención primaria.

