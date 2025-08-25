El presidente Luis Abinader dejó en funcionamiento este domingo el Politécnico en Artes Francisco Antonio Lora Cabrera (Don Ñico Lora), en el municipio de Navarrete, Santiago, una infraestructura educativa que ofrecerá nuevas oportunidades de aprendizaje a más de 800 estudiantes de la provincia Santiago.

Durante la ceremonia, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, señaló que este proyecto representa un paso firme hacia la consolidación de la enseñanza artística y técnica en el país, al poner a disposición de los jóvenes espacios adecuados para desarrollar sus talentos.

El politécnico cuenta con 24 aulas, laboratorios de ciencias, comedor escolar, biblioteca y un teatro con capacidad para más de 300 personas.

También, dispone de ocho talleres especializados en diversas áreas artísticas como danza, teatro, música, multimedia, cine, fotografía, cerámica, artes visuales, joyería y bisutería, así como espacios para la producción en metal y madera.

El nuevo centro rinde homenaje a Francisco Antonio Lora Cabrera, mejor conocido como Ñico Lora, figura emblemática del merengue típico.

Con su nombre, se busca motivar a las nuevas generaciones a convertir la creatividad en arte, siguiendo el ejemplo del músico que transformó la identidad cultural dominicana.

El director del plantel, Francis Humberto Rojas Santana, expresó que el centro es uno de los proyectos mejor valorados en la modalidad artística y que marca un hito en la gestión educativa del Gobierno.

