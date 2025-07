Actuamos y somos algo parecido a la Torre de Babel Porque: Si uno se descuida, la irresponsabilidad puede crecer como la verdolaga. 

Por: Rafael R. Ramírez Ferreira

El dominicano debe reconocer, que

vive en un país rico, millonario,

pero estrangulado por

las malas administraciones.

Estoy incomodo y en realidad, no debería siquiera de escribir, consciente como lo estoy, de que los políticos no se quieren ni a ellos mismos y, si es así y así es, entonces, como ya se ha dicho, no traicionan a nadie, porque cuando lo hacen, lo cierto es que son leales consigo mismos.

Pero estos políticos son como todo fanático, que cuando le entran momentos de arrebatos de pánico ante la realidad que ellos mismos han creado, comienzan a darse golpes en el pecho y donde dijeron, dicen que fue diego. Algo así como se usaba en el campo ante la proximidad de la muerte, que limpiaban la casa y hasta los zapatos lustraban para morirse con ellos limpios.

Estos y los otros -porque son lo mismo- proclaman a diario sus estereotipados discursos sobre las condiciones en que se encuentra su institución, organismo o el mismo Estado, sin aclarar que, cuando se refieren a estos elementos, no aclaran que se están refiriendo a la condición de ellos mismos, no necesariamente a los del resto del país, o mejor la Nación, ya que esta palabra les encanta.

Asistimos a un escenario muy peligroso, en todos los sentidos, debido a que para estos personajes, las órdenes y disposiciones que emanan de la primera magistratura del Estado, constituyen algo parecido a si las mismas procedieran desde una torre de Babel, ya que, al parecer -como todos son iguales-, se acostumbraron a recibir órdenes desde diferentes ángulos aun y procedieran del mismo lugar o, desde algún fogoso y corrupto comité o partido, razón por la cual, cada quien escucha y hace lo que más le convenga, iniciando por los “Onorables”; los teóricos herederos; peluches y hasta como una que otra dama cortesana.

Por igual lo hacen la gran mayoría que, como cortesanos al fin, que se confabulan o alían a mafias económicas conocidas o no, riferos, lavadores altos conocidos y ahítos de dinero mal habido, todo para actuar en contra de a quien deben lealtad y, eso, que aún no se inicia oficialmente la campaña electoral, aunque entre los popis y herederos, el agua está hirviendo.

Hoy, nos encontramos frente a actuaciones que dan pena y vergüenza, no solo por sus ineficiencias, si no que, los protagonistas esconden o pretenden esconder tras una hoja de parra, sus morbosas y corruptas actuaciones, que por más esfuerzos y recursos que dilapidan, por igual se les ve el refajo.

Son tan crueles e indecentemente prepotentes en sus altaneras posiciones, que en ocasiones permanecen mutis ante los reclamos exigidos por quienes se sienten agraviados por sus actuaciones o ineficiencias, constituyendo lo peor, que una vez les da por hablar, lo hacen con determinada farisaica indignación por tener que dirigirse a quienes consideran toda una gleba, es decir, al pueblo llano.

Me da la sensación, de que, al tratar estos temas, pareciese que estuviese penetrando en un baño gangrenoso, de esos a los cuales nos hemos acostumbrado a ver en cuarteles, escuelas, hospitales y hasta universidades, lo que nos da la sensación como si hubiésemos caído de nalgas en cualquier ortigal. Y, la razón es simple, debido a que nadie le hace caso a nada que no sea algo publicitario o que tenga algún valor clientelista para sostener un puesto dentro del Estado.

He ahí el caso de la carretera Constanza-Casabito, todo un derroche de irresponsabilidades, comenzando por el Ministerio de Obras Públicas y las diez u once otras organizaciones encargadas del tránsito, que se han negado a tomar medidas contra los largos y pesados camiones que transitan por la misma, quizás por temor a los comerciantes a quienes solo les interesa su dinero, poniendo en riesgo a los demás usuarios, para después de la desgracia, venir el contador de muertos a dar estadísticas. J…er. ¡Sí señor!

