  Aduanas aumenta en navidad exoneración de regalos para la diáspora de 5,000 mil pesos

En un reconocimiento y gratitud hacia los dominicanos residentes en el exterior, el gobierno a través de la Dirección General de Aduanas (DGA) anunció un incremento de 5,000.00 en la exoneración de aranceles para artículos y regalos enviados a sus familiares en la República Dominicana.

La medida, que eleva el valor exonerado a un 30 %, permitirá a los dominicanos ausentes residentes en el exterior poder traer bienes por un monto máximo de USD$5,000.00, libres de impuestos.

De su lado, Eduardo Sanz Lovatón, director de la DGA, dio a conocer la noticia en una rueda de prensa, donde expresó el profundo agradecimiento del país hacia su diáspora.

“Nosotros queremos decirles a todos ustedes, que los queremos mucho y los consideramos. Muchas gracias por todos sus sacrificios”, declaró Sanz Lovatón, destacando el papel fundamental de los dominicanos en el exterior en el desarrollo económico y social de la nación.

Esta «Gracia Navideña», como ha sido denominada, estará vigente hasta el 15 de enero de 2025, convirtiéndose en la exoneración de mayor valor y duración jamás implementada. La medida beneficia tanto a los viajeros que ingresen por vía aérea como marítima, siempre que el valor Free on Board (FOB) de los artículos no supere el tope establecido y que no se trate de cantidades comerciales.

Condiciones de la Exoneración

La exoneración aplica exclusivamente para familias que no hayan visitado el país en los últimos seis meses. Además, solo se permitirá una unidad de cada tipo de mercancía, especialmente en el caso de electrodomésticos, para evitar un uso comercial del beneficio.

Esta medida busca no solo aliviar la carga económica de las familias durante la temporada navideña, sino también fortalecer los lazos entre la diáspora dominicana y su tierra natal, reconociendo su aporte inestimable al bienestar del país.

