Aerodom activa plan de contingencia por huracán Erin mientras AILA sufre apagón momentáneo

Rafael Castro

Santo Domingo, RD – 16 de agosto de 2025

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), empresa concesionaria subsidiaria de Vinci Airports, informó este sábado la activación de su Plan de Contingencias contra huracanes ante la inminente amenaza del poderoso huracán Erin, que avanza hacia la República Dominicana con categoría 5.

Luis López, director de Comunicaciones de Aerodom, explicó que la compañía trabaja en estrecha coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) para minimizar los riesgos en la terminal aeroportuaria y garantizar la seguridad de pasajeros y empleados.

Dentro de las medidas preventivas, brigadas de mantenimiento realizaron la limpieza de desagües y zonas propensas a acumulación de agua en el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA). Asimismo, procedieron a retirar objetos y metales que, por efecto de los vientos huracanados, pudieran convertirse en proyectiles y ocasionar daños.

“Estamos trabajando junto con el IDAC y el COE, tomando las precauciones de lugar y siguiendo los protocolos internacionales de seguridad aeronáutica, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los pasajeros, del personal aeroportuario y de las terminales bajo nuestra operación”, señaló López.

Hasta el momento, pese al deterioro de las condiciones meteorológicas, las operaciones de llegada y salida de vuelos se mantienen de manera normal.

Aerodom aseguró que el monitoreo constante de los boletines oficiales emitidos por la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) permite ajustar las medidas según evolucione el fenómeno.

Apagón en la terminal Sur

En medio de estas acciones de prevención, la terminal Sur del AILA registró este sábado un fallo en el suministro eléctrico que se prolongó durante varios minutos.

El incidente no afectó las operaciones de vuelos, aunque sí interrumpió temporalmente las actividades de algunos comercios de esa zona.

Según explicaron técnicos de la empresa, el corte fue provocado por el disparo de un “breakker” en el sistema eléctrico, situación que fue corregida rápidamente, restableciendo el servicio sin mayores consecuencias.

COE amplía niveles de alerta

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la ampliación de la alerta verde a diez provincias, mientras que en la franja costera comprendida entre La Altagracia y Monte Cristi se mantiene alerta amarilla debido al peligro que representan los vientos, las lluvias y el fuerte oleaje del huracán Erin.

Las provincias bajo alerta verde incluyen: La Altagracia, Hato Mayor, Espaillat, Monte Cristi, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, así como Santo Domingo y el Distrito Nacional.

El director del COE, Juan Manuel Méndez, advirtió que queda prohibido acercarse a las costas para observar el oleaje, así como realizar actividades acuáticas en todo el litoral atlántico, dada la peligrosidad del fenómeno natural.

Mientras tanto, las autoridades llaman a la población a mantenerse atenta a los informes oficiales y a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil, ante el posible impacto del huracán Erin en territorio nacional.

8 Visitas totales 8 Visitantes únicos

About Author

Me gusta esto: Me gusta Cargando...