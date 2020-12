Escrito por: Ray Castro

Las nuevas autoridades de la Junta de Aviación Civil (JAC), tienen que ser lo suficientemente cautelosas al momento de aprobar nuevas operaciones de líneas aéreas, principalmente durante el mes de diciembre. Ya que muchas veces la JAC, le concede permisos para operar en el mes de diciembre a aerolíneas fantasmas que aprovechan el periodo de navidad y el gran flujo de pasajeros, para ofertar tarifas a bajos precios, sin darse cuenta los que utilizan ese servicio que solo es una manera de engañar a los pasajeros que caen en esa trampa de delincuentes de la aviación comercial.

Ya que una vez termina el mes de diciembre y las festividades de navidad, en enero, no aparece el avión ni mucho menos los llamados ejecutivos de la empresa aérea.

Dejando a cientos de pasajeros varados y timado, pasando trabajos días y noche tirados en los aeropuertos dominicanos. Nosotros hemos sido testigos por años de esa situación penosa que pasan muchos dominicanos residentes en el exterior, muchas veces por la irresponsabilidad de las autoridades dominicanas de ese sector.

Que no suceda una tragedia

A la verdad que no sabemos, como no se ha originado una desgracia lamentable, entre el personal de la bendita grúa que se encarga de retirar los vehículos que según ellos son dejados por sus conductores supuestamente mal estacionados en los alrededores del aeropuerto internacional de las Américas. A diarios se registran fuertes enfrentamientos verbales entre choferes de automóviles y otros tipos de vehículos que acuden a esa terminal a llevar o buscar familiares y amigos, y que muchas veces por tres o cinco minutos dejan sus vehículos en lugares no permitido y posteriormente éstos son removidos por el personal de la grúa al estacionamiento de empleados del aeropuerto, en una área habilitada para esos fines. Por lo que sus dueños tienen que pagar ilegalmente la suma de 750 pesos, para poder entregárselo, dinero que no se sabe su destino, muchas veces esos automóviles sufren desperfectos por la manera que son remolcado por la grúa, lo que ha generado fuertes discusiones entre choferes y la gente de ese personal.

Entendemos que la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) filial de VINCI Airports, será la única responsable de cualquier situación lamentable que se pueda originar entre conductores y el personal de la grúa de AERODOM, que remolca los vehículos supuestamente mal estacionados.

Bien por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo

Bien hecho por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo doctor Antoliano Peralta, quien decidió no recibir las dietas que la Junta de Aviación Civil JAC, otorga a funcionarios del sector aeronáutico y representante de otras instituciones del Estado que participan en la reunión del pleno de ese organismo, que preside el doctor José Marte Piantini.

De verdad que, no entendemos, lo de esa dieta a miembros del pleno de la JAC, ya que en esa sesión solo se va a disfrutar de un buen almuerzo, buenos vinos y hablar lo mismo en un ambiente de francachela, y por encima de esto darle una dieta qué bueno, con esa actitud de rechazo del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Antoniano Peralta, de no recibir ese beneficio expresa su desacuerdo con que se le entregue dietas a los funcionarios del gobierno que participen en la reunión del pleno de la JAC, bien hecho por él. Tengo entendido que esa reunión se realiza en la sede de la Junta de Aviación Civil (JAC), no en la Frontera, porqué dietas.

raycastrord@gmail.com

Comparte esto: Twitter

Facebook