Rafael Castro 14 de septiembre 2023

Santo Domingo-RD

Al menos cinco vuelos serán afectados por la medida tomada por el presidente Luis Abinader de disponer el cierre del trafico aéreo entre la República Dominicana y Haití, tras el conflicto surgido por la construcción de un canal que enlazará con el río Masacre y que nace en territorio dominicano.

Las aerolíneas Air Century y Sunris Airways, realizan operaciones de vuelos regulares desde el aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, Higüero, de Santo Domingo con destino al aeropuerto Internacional Tousseaint Louverti, de Puerto Principe, los cuales se verían afectados por la medida.

Air Century opera sus vuelos en los horarios saliendo 745:Am y llegando a Puerto Principe a las 8:30 Am. Y en 9:15 Am arribando a 10:00 Am.

Otro de sus vuelos que salen desde Santo Domingo, en el horario de las 4:15 PM y llegada a Puerto príncipe, a 5:00 de la tarde. Mientras que la última a operación despegando desde el Higüero a las 5: 45 Pm y arribando Haití a 6:30.

Además de Air Century, también vuela a Puerto príncipe, desde Santo Domingo, la línea aérea Sunris Airways, que realiza vuelos de pasajeros los miércoles y sábado hacia ese destino partiendo desde la terminal Joaquín Balaguer, Higüero, de Santo Domingo.

Con el cierre del trafico aéreo desde la Republica Dominicana hacia Haití según informes ofrecidos podrían quedar varadas a partir de esste viernes cuando entre en vigencia la medida, decenas de pasajeros dominicanos y extranjeros que viajaron a ese país actividades comerciales y profesionales.

De acuerdo con los mismos datos, a pesar del conflicto que entre la República Dominicana en el trascurso de esta semana los vuelos comerciales desde el país, hacia Haití han salido repletos de pasajeros tanto nacionales haitianos, como dominicanos y extranjeros.

El presidente Luis Abinader había dado un ultimátum hasta este jueves para que las autoridades haitianas descontinuarán con los trabajos de construcción del referido canal sobre el río masacre o de lo contrario ordenara el cierre del tráfico aéreo y del paso fronterizo desde la República Dominicana hacia ese vecino país.

El Conflicto Inicial: Construcción del Canal

En este contexto, la República Dominicana y Haití, dos naciones vecinas en la isla de La Española, han sido testigos de una serie de tensiones a lo largo de los años.

Uno de los episodios más recientes y controvertidos ha sido este conflicto en torno a la construcción del canal, que ha llevado al gobierno dominicano a ordenar el cierre del espacio aéreo entre estos dos países vecinos y de la frontera.

El problema se originó en la propuesta de construcción de un canal que atravesaría la frontera entre ambas naciones. El canal, concebido como una vía de navegación que conectaría el Mar Caribe con el Océano Atlántico, prometía ser una fuente potencial de riqueza y desarrollo económico para ambas naciones.

Sin embargo, surgieron discrepancias significativas sobre la ubicación y los términos del proyecto.

La principal fuente de conflicto fue la ubicación propuesta para el canal. La República Dominicana insistía en que el canal debía atravesar su territorio, argumentando que esto le proporcionaría un mayor control sobre el proyecto y mayores beneficios económicos.

Haití, por otro lado, abogaba por una ruta que atravesara su territorio, argumentando que esto ayudaría a equilibrar la distribución de beneficios.

Ambos países aspiraban a obtener los beneficios económicos que el canal prometía, incluyendo empleos, ingresos fiscales y el impulso a sus economías respectivas. Las disputas sobre cómo se distribuirían estos beneficios añadieron tensión al conflicto.

El Cierre del Espacio Aéreo

Como las tensiones entre los dos han países aumentado y las conversaciones diplomáticas no lograron un avance significativo, la República Dominicana tomó la decisión drástica de cerrar su espacio aéreo a vuelos procedentes o con destino a Haití. Esta medida podría tener un impacto inmediato en el flujo de personas y mercancías entre los dos países, lo que podría exacerbar aún más el conflicto.

