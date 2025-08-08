Alcalde de Boca Chica critica obras anunciadas por turismo en ese municipio

Rafael Castro

Santo Domingo, 8 de agosto

El alcalde de Boca Chica, Ramón Candelaria, cuestionó este jueves la pertinencia de las obras anunciadas recientemente por el ministro de Turismo, David Collado, al considerar que no responden a las verdaderas necesidades del municipio.

Durante declaraciones ofrecidas, Candelaria reconoció y valoró la intención del ministro Collado de llevar inversiones al municipio de Boca Chica.

Pero insistió en que “los problemas estructurales de Boca Chica no se resuelven con proyectos aislados, sino con un respaldo firme y constante a la alcaldía para ejecutar un plan integral de rescate urbano y turístico”.

Según el funcionario municipal, la principal urgencia que enfrenta Boca Chica es la creciente arrabalización de la ciudad y de su emblemática playa pública, lo que afecta gravemente la imagen del destino y aleja a los visitantes.

“Los baños de la playa los limpian las mareas cuando suben y bajan; no contamos con un parque público adecuado en la zona del balneario, el alumbrado es deficiente y el deterioro general del entorno es alarmante”, expresó con preocupación.

El alcalde también denunció la presencia de “supuestos sindicalistas” que, a su juicio, entorpecen las actividades y generan un clima de inseguridad en el área turística.

“Boca Chica es una ciudad de servicios, pero ahora mismo los servicios básicos que deben recibir los cientos de visitantes están por el suelo, y la gente ya no quiere venir”, lamentó.

Candelaria relató que en una ocasión invitó a inspectores de Pro Consumidor para que evaluaran la situación de la playa y el municipio, pero el resultado fue inesperado. “Tuvieron que salir huyendo y nunca más han vuelto a Boca Chica”, afirmó.

El alcalde hizo un llamado al Gobierno central para que, más allá de anuncios puntuales, se trace una estrategia conjunta con el cabildo que incluya reordenamiento urbano, saneamiento ambiental, seguridad y modernización de los espacios públicos.

“Sin un plan serio y recursos adecuados, Boca Chica seguirá perdiendo su brillo como principal balneario de la capital”, advirtió.

