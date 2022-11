Aleska Génesis ex de Nicky Jam le habría hecho «brujería » al artista

Dicen en los pueblos que las brujas existen o el famoso dicho “de que las hay… las hay” y este fue el caso de la hermosa modelo Aleska Génesis, quien sostuvo una relación con Nicky Jam de tan solo siete meses. Este lunes se conoció un video en el que aparece la cantante frente a una pantalla de celular y recurre a una presunta bruja para retener al cantante.

Esta relación que dejó bastantes polémicas en el mundo del entretenimiento por la falta de claridad en los hechos en que se produjo su separación, vuelve a estar en el ojo del huracán, ya que aparentemente la bella mujer querría retener al intérprete de temas como El Perdón, Travesuras y Poblado Remix, pues en una de las secuencias del clip se escucha claramente el nombre del artista.

“Que Nick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca y miembro solamente se le levante con ella, que no tenga paz, no tenga tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir… Su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska Castellanos”, se escucha decir a la presunta santera, quien le dice que ya lo tenía trabajado con anterioridad.

Aunque algunos creían que la relación era cosa del pasado, porque en su momento el cantante aseguró que prefería “tener amigas con derechos” y permanecer solo sentimentalmente por algún tiempo, Génesis ha vuelto a figurar en tendencia esta vez por cuenta de sus acciones al recurrir a la bujería o santería para recuperar el amor de Nicky Jam que en comienzos de su relación la adornó con lujosos regalos.

La mujer que realiza el presunto trabajo de santería, le dice a la modelo que hará algo para que no se crucen los conjuros y Aleska Génesis repite: “Que Nick Rivera Caminero no deje de pensar en mí, que me busque desesperadamente… Que necesite hacerme el amor, que no tenga ojos para más nadie sino para mí…”.

Adicionalmente, en los videos la mujer que realiza este tipo de trabajos le da otras indicaciones para que así, con los rituales que realiza pueda volver a estar acompañada del cantante.

“Vas a agarrar tus orines en ayuno, le vas a echar en la comida o en algo tomado cinco gotitas, no más. Ahí siempre lo vas a tener, aunque se vaya, vuelve, eso se llama amanza-guapo”, indica la santera. También le dice que con uno de sus mejores amigos tendrá que hacer un “pote de separación” para que la modelo logre llegar de nuevo al corazón del cantante.

Otro de los hechos que llama la atención del video tiene que ver con las afirmaciones de la modelo venezolana, quien dice que tuvo que enseñarle al artista a tener relaciones sexuales como a ella le gusta, pues la santera le dice que Nicky Jam no es bueno en la cama.

También circula en redes sociales que existen audios en los que la venezolana le pide a la presunta bruja que le ayude a recuperar el amor del artista y que se comporte con ella como al principio de su relación: “Ayúdame por favor, a recuperar a Nicky para que me ayude a tener protección, estabilidad y que sea el mismo que se enamoró de mí al principio”.

