Boca Chica, República Dominicana. –

A pocos días del inicio del nuevo año escolar, el empresario, abogado y dirigente político Amaury Alfonseca calificó como “penosa y preocupante” la situación que viven decenas de familias del municipio de Boca Chica, cuyos hijos aún no cuentan con los útiles escolares necesarios para iniciar las clases.

Alfonseca, dirigente del Partido Justicia Social, advirtió que esta realidad golpea principalmente a familias de bajos ingresos y, en especial, a madres solteras que mantienen la esperanza de recibir asistencia del gobierno central.

El dirigente político explicó que Boca Chica cuenta con más de 30 centros educativos, entre niveles inicial, intermedio y secundario, cuyos estudiantes en su mayoría son hijos de personas con escasos recursos económicos.

En ese sentido, urgió a las autoridades a garantizar que estos niños y adolescentes reciban el material escolar antes de la apertura del año académico.

“Hago un llamado al gobierno para que, en vista de la situación de la delincuencia en estos sectores, se garantice que los jóvenes estén ocupados en las aulas estudiando. Esa es la mejor manera de evitar que caigan en actividades ilícitas y así contribuir a una mejor sociedad”, expresó Alfonseca.

Durante un recorrido por diferentes barrios del municipio, el político escuchó de manera directa las preocupaciones de los residentes, quienes señalaron que no han podido comprar útiles escolares debido al alto costo de la vida y a la insuficiencia de sus ingresos.

Alfonseca dijo que conversó con más de un centenar de madres que confesaron no tener forma de adquirir uniformes, zapatos, mochilas, cuadernos y otros materiales básicos para el inicio de clases.

Incluso, algunas han recurrido a préstamos para cubrir estos gastos, desembolsando entre 12 y 15 mil pesos, una cifra que resulta insostenible para su realidad económica.

El empresario apeló directamente a la sensibilidad del presidente de la República, Luis Abinader, para que ordene la entrega urgente de útiles escolares a los miles de estudiantes de Boca Chica que se encuentran en riesgo de iniciar el año sin las herramientas necesarias para su formación académica.

“Se trata de un tema de justicia social y de oportunidad para nuestros jóvenes. Si queremos combatir la delincuencia y construir una mejor sociedad, tenemos que comenzar por garantizar que nuestros niños tengan acceso a la educación en condiciones dignas”, subrayó.

