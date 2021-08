American se prepara para reabrir sus salones premium

American Airlines se prepara para volver a conectar a sus clientes con una experiencia gastronómica premium con la reapertura de sus salones Flagship, donde los clientes pueden tomar vino, cenar y descansar durante su viaje.

Durante el otoño, American comenzará a reabrir los Flagship Lounges y Flagship First Dining.

El primer salón abrirá el 14 de septiembre de 2021 en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) de Nueva York. A medida que los clientes regresen a los salones podrán conocer los nuevos menús de los chefs de la Fundación James Beard, más formas de acceder a los salones y detalles reconocibles de la experiencia a bordo.

«La experiencia Flagship Lounge y Flagship Dining aporta al viaje de nuestros clientes un nuevo nivel completamente de lujo, y estamos encantados de mostrar nuestros nuevos servicios», dijo Clarissa Sebastian, Directora General de Experiencia del Cliente Premium y Productos a Bordo. «Con menús renovados diseñados en colaboración con chefs impresionantes e incluso, con nuevas formas de acceder al salón, estamos entusiasmados por abrir las puertas y atender a nuestros clientes este otoño».

Calendario de reapertura proyectado:

Terminal 8 del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK)

Flagship Lounge: 14 de septiembre

Flagship First Dining: 16 de septiembre

Concourse D del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA)

Flagship Lounge: 28 de septiembre

Flagship First Dining: 30 de septiembre

A finales de este otoño, se reabrirán los salones en la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), la Terminal D del Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth (DFW) y la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago (ORD).

Conozca a los chefs que traen sabores regionales a los menús

American traerá chefs famosos a los Flagship Lounges y Flagship First Dining para servir menús deliciosos y creativos. Este programa está en asociación con la Fundación James Beard, una organización con la misión de celebrar, apoyar y elevar a las personas detrás de la cultura alimentaria de Estados Unidos y defender un estándar de buena comida anclado en el talento, la equidad y la sostenibilidad. Cada lugar contará con un chef local aclamado con ofertas diseñadas exclusivamente para el salón de su ciudad natal.

DFW, Chef Tiffany Derry: La favorita de los fanáticos de Top Chef, propietaria y chef del nuevo hotspot de Dallas, Roots Southern Table, brindará a los clientes de American un toque de alta gama a las recetas clásicas sureñas de su familia. Además de ser una célebre chef y presentadora de televisión, la chef Tiffany ha sido portavoz de sostenibilidad de la Fundación James Beard y ha trabajado con el programa de almuerzos del distrito escolar de Dallas.

MIA, Chef Timon Balloo: Los ingredientes locales y los sabores atrevidos alimentan el espíritu de los platos creados por el chef Timon Balloo de Miami. El chef Timon ha sido llamado «Chef del año» por Eater por su trabajo en SUGARCANE de Miami y ahora está construyendo su propia marca con conceptos como Mrs. Balloo, un camión de comida inspirado en la cocina asiática, Balloo Wallah y Balloo, que solo sirven a domicilio, por lo que fue nominado Mejor Chef: Sur por la Fundación James Beard en 2020.

JFK, Chef Ayesha Nurdjaja: Nacida y criada en Brooklyn, Nueva York, la herencia indonesia e italiana de la chef Ayesha Nurdjaja siempre ha sido una fuente de inspiración. Basándose en los sabores rústicos y vibrantes que se encuentran en Italia, Marruecos y Túnez, sus menús en el Shuka de la ciudad de Nueva York y el nuevo Shukette combinan recetas del Mediterráneo oriental con su firma enérgica.

ORD, chef Sarah Grueneberg: la chef Sarah Grueneberg es la chef galardonada y propietaria del restaurante y pastificio Monteverde de Chicago. Ha ganado varios premios, incluido el ganador del premio James Beard 2017 al Mejor Chef: Great Lakes. Grueneberg creó platos italianos conmovedores para vuelos estadounidenses en 2019 y ahora mostrará su talento en nuestro Flagship Lounge ubicado en su ciudad natal en ORD.

El chef asignado para LAX será anunciado próximamente.

Acceso a clubes exclusivos de American Airlines

El Flagship Lounge de American ofrece comodidades y servicios de primer nivel, incluidos los platos creados en colaboración con la Fundación James Beard. Los clientes pueden acceder a Flagship Lounge dependiendo de su estatus de élite o si viajan en una cabina premium en un vuelo calificado. Nuevos en la lista, los clientes elegibles que viajen a Hawái en Flagship® First y Flagship® Business podrán acceder a la experiencia Flagship.

Los clientes que vuelen en Flagship First en vuelos internacionales o transcontinentales que califiquen, también tienen acceso a Flagship First Dining ubicado dentro del Flagship Lounge. Flagship First Dining ofrece una experiencia gastronómica de servicio completo con menús de inspiración local diseñados por los chefs de la Fundación James Beard. American se convirtió en la primera aerolínea en abrir una experiencia gastronómica estilo restaurante en tierra en 2017.

Si bien los salones y restaurantes emblemáticos son los más exclusivos, la aerolínea también ha reabierto sus salones del Admirals Club en ciudades de EE. UU, así como sus ubicaciones internacionales: el Aeropuerto Internacional de Sao Paulo (GRU) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEX). Los clientes que viajen en un vuelo con boleto de American Airlines o oneworld alliance® también pueden comprar un pase de un día para ingresar al Admiral’s Club.

Nuevas mejoras en las ubicaciones de Flagship Lounge

Los clientes pronto notarán D.S. & Durga antes del despegue, con jabón de manos y lociones en los baños. Las duchas ahora contarán con secadores de pelo Dyson Supersonic para mejorar la experiencia premium del huésped. Este verano, American presentó nuevos kits de comodidades para clientes de cabina premium en asociación con Shinola y D.S. & Durga.

Acerca de American Airlines Group

El propósito de American es cuidar de las personas en el viaje de la vida. Las acciones de American Airlines Group Inc. cotizan en Nasdaq bajo el símbolo AAL y las acciones de la compañía están incluidas en el S&P 500. Conozca más sobre lo que está sucediendo en American visitando news.aa.com y conéctese con American en Twitter @AmericanAir y en Facebook.com/AmericanAirlines.

Comparte esto: Twitter

Facebook