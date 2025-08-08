Antoliano Peralta descarta, por ahora, decretos de cambios en gobierno de Abinader

Santo Domingo, 8 de agosto de 2025 –

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoniano Peralta Romero, afirmó este viernes que, hasta el momento, no ha recibido ninguna instrucción para elaborar decretos que impliquen cambios en el tren gubernamental del presidente Luis Abinader.

Sus declaraciones fueron ofrecidas a requerimiento del medio N Digital, en medio de las especulaciones y expectativas que suelen rodear fechas emblemáticas de la vida política dominicana, como el 16 de agosto —aniversario de la gestión presidencial— y el 27 de febrero, Día de la Independencia, cuando tradicionalmente se producen sustituciones, ascensos o ajustes dentro de la administración pública.

“No he recibido ningún requerimiento del presidente para decretos de cambios en el gabinete, en ninguno de los niveles”, puntualizó Peralta, dejando claro que la información corresponde a la situación vigente hasta las 11:00 de la mañana de este 8 de agosto.

El funcionario recordó que el propio presidente Abinader ha manifestado en reiteradas ocasiones que los cambios no son obligatorios en estas fechas simbólicas, aunque tampoco han sido descartados en caso de que la dinámica gubernamental lo requiera.

Expectativas en el ámbito político

A solo ocho días del 16 de agosto, el silencio oficial no ha frenado las expectativas dentro de las filas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y de organizaciones políticas aliadas, que participaron en la coalición que llevó a Abinader a la victoria en las elecciones de 2024.

Entre los aliados y dirigentes de base del PRM existe un ambiente de ansiedad y esperanza por incorporarse al tren gubernamental, ya sea ocupando vacantes o reemplazando a actuales incumbentes.

En algunos sectores, la fecha es vista como una oportunidad para premiar lealtades políticas o para imprimir un nuevo ritmo a determinadas áreas de la gestión.

Sin embargo, las palabras de Peralta apuntan a que, al menos por ahora, no hay movimientos internos ni borradores de decretos que indiquen una inminente reorganización del gabinete. La expectativa, por lo tanto, se mantiene en el terreno de la especulación política.

