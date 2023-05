Anuel AA vuelve a dedicar una canción a Karol G

Sigue la gira por Estados Unidos del famoso y polémico cantante puertorriqueño de música urbana conocido como Anuel AA y él no ha desaprovechado ninguna oportunidad para mostrarle a la paisa Karol G que sigue enamorado de ella y que quiere que vuelvan.

Tras la serie de dedicatorias que el boricua le ha hecho a la colombiana y a su supuesta pareja Feid, esta vez quiso ser un poco más romántico, pero también mostrarse como una víctima, pues, en uno de sus conciertos, se refirió a la canción que Karol desarrollo con la estadounidense Becky G, llamada ‘Mamiii’, y que es un tema de despecho que sería dedicado al puertorriqueño Anuel AA.

La canción de las dos Gs va dirigida a los hombres que no supieron valorar a mujeres como ellas y a los que les dicen que ni se les ocurra volver porque ellas no les piensan dar una segunda oportunidad.

“Pa la mierd* y nunca vuelvas, que todo se te devuelva. No, de lo que me hiciste si no te acuer- No me vuelvas a llamar que hasta boté el celular, de lo tóxico que eres, se volvió perjudicial. Lo que se va, se va, conmigo no te equivoques” dice una parte del tema de las reggaetoneras.

Anuel se queja de la canción que Karol G hizo con Becky G y le paga dedicándole otra

Ahora bien, aunque Anuel no dice que se trata de ‘Mamiii’ como tal, sí explica que él sabe que la canción que su ex hizo con Becky G estaba dedicada a él y que, al parecer, no le gustó para nada.

“Tu me dedicaste esa canción con Becky G y me arrastraste. Yo te dedico esta, mi amor” dijo el boricua antes de empezar a interpretar uno de sus temas.

Los fuertes versos de Anuel en la canción que le dedicó a Karol G

La canción que Anuel le dedicó a Karol es un remix en el que él participa llamado ‘Bubalu’, pero en el que también canta Becky G, por lo que es una respuesta a la antioqueña con muchos símbolos y se trata de un tema que habla de la contraparte de ‘Mamiii’, es decir, cómo se ruega a una expareja luego de cometer un error que hizo acabar la relación.

“Mi bubalu, extraño mordiéndote toda y tu pelo azul. Me paso solo en el Ferrari pensando en ti y el motor está en el baúl. Vuelve, si intentas, los ángeles lloran por eso las nubes llueven. A veces uno no sabe lo que uno tiene hasta que lo pierde y mataste hasta Cupido, fueron tantas promesas que ningunas las he cumplido. Bebé, extraño tus gemidos y tu felicidad no la impido, pero ya tú hiciste tu vida y yo odio a tu marido. Y yo quisiera que los tiempos fueran como antes, pero, como Ozuna, yo fui un farsante y te fallé y te decepcioné y el amor de nosotros lo contagié” es todo el verso de Anuel en esa canción.

