Con el objetivo de continuar aportando al fortalecimiento de la democracia y al pluralismo informativo en República Dominicana, y sobre todo de motivar el voto de la diáspora dominicana en las elecciones de mayo próximo, las redes de medios Somos Pueblo Media, Grupo SIN y Grupo de Medios Panorama informaron que todo está listo para la realización de la encuesta presencial del próximo domingo para conocer la intención del voto de los dominicanos residentes en New York.

Miguel Medina, de Grupo de Medios Panorama y Ricardo Ripoll, de Somos Pueblo Media, precisaron que la encuesta se realizará el domingo 28 en New York en El Bronx, Manhattan, Brooklyn y Queens, lugares donde reside la mayor cantidad de dominicanos, en horario de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en coordinación con la federación “United Bodegas of America”, presidida por Radhamés Rodríguez Soto.

Aclararon que a pesar de que en esta encuesta presencial, se le entregarán dos boletas a los participantes parecidas a las boletas oficiales de la Junta Central Electoral (JCE), esta institución no tiene nada que ver con la organización ni coordinación de este proceso.

“Queremos dejar claramente establecido que lo que vamos a desarrollar es una encuesta presencial.

La única entidad autorizada para realizar elecciones es la JCE y nosotros somos respetuosos de las leyes y normativas electorales.

Lo que queremos es educar y motivar a los dominicanos en el exterior a que participen de las próximas elecciones del 19 de mayo”, precisaron.

Recordaron que para participar, los dominicanos residentes en New York solo deben estar inscritos en el padrón electoral oficial hábil para votar en las elecciones del 19 de mayo de este año, acudir a un centro de votación en el condado donde está inscrito en el padrón electoral y presentar su cédula de identidad que compruebe su nacionalidad dominicana.

Allí recibirán dos boletas, una para el nivel presidencial y otra para los diputados de ultramar, y entonces deben proceder a depositarlas en las urnas habilitadas.

Una vez depositadas las boletas, a cada persona se le tintará el dedo para prevenir que vote más de una vez.

Medina y Ripoll indicaron que para garantizar la transparencia, todo el proceso será transmitido en vivo y los resultados serán dados a conocer de inmediato, una vez terminen las votaciones y se haga el conteo final. Contará con la conducción de los comunicadores Ricardo Nieves y Ricardo Ripoll.

Puntualizaron que la selección de los puntos de votación para esta encuesta, así como toda la logística de este evento se ha trabajado en conjunto con la federación “United Bodegas of America”, presidida por Radhamés Rodríguez Soto, así como con Somos Pueblo USA y Somos Pueblo New York.

“Una vez terminado el proceso en las urnas, se trasladarán al Restaurante Caridad en El Bronx para empezar el conteo y desde ahí se transmitirán las novedades y se dará el resultado final”, precisaron.

Los lugares de votación para esta encuesta son en Manhattan: 1) Riverside Park Community 3333 Broadway New York, NY10031; 2) Centro Cultural Deportivo Dominicano 2088 Amsterdam avenue, New York, 10032; 3) West 181 street & St. Nicholas aveneu, NY, 10032; 4) Fort Tryon Park, Dyckman street & Broadway, New York, NY 10040.

En tanto, en el Bronx: 5)Joyce Kilmer Park 955 Walton Ave. Bronx, NY 10452; 6) Poe Park 192 Grand Concourse East Bronx, NY; y 7) Restaurante Caridad, Bronx, NY. Igualmente, en Brooklyn: 8) K&S Delli Grill 9619 Church Ave, Brooklyn, NY 11212 y en Queens: 9) Stars Deli Grocery Corp. 39-19 47th Ave, Sunnyside, NY 11104.

El representante de Somos Pueblo Media expuso: “La colaboración entre nuestros medios es un ejemplo claro de cómo podemos unir fuerzas para promover el ejercicio democrático y la participación ciudadana.

Estamos listos para llevar a cabo esta encuesta presencial y contribuir al diálogo político”.

De su lado, Miguel Medina, presidente de Grupo de Medios Panorama, manifestó:

“Esta encuesta presencial es un paso importante para entender las preferencias electorales de nuestra diáspora.

Así que motivamos a todos los dominicanos residentes en El Bronx, Manhattan, Brooklyn y Queens a participar en esta encuesta presencial del próximo domingo que estamos organizando Somos Pueblo Media, Grupo SIN y Grupo de Medios Panorama, junto a la federación United Bodegas of America.

Y por supuesto, exhortamos a que también acudan a las urnas a las elecciones del 19 de mayo organizadas por la JCE”.

