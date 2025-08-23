Anuncian sometimiento tribunales competentes Comisión Electotal del CDP

Por Freddy P. Galarza

Santo Domingo.-

La facción del Movimiento Marcelino Vega que dirige José Beato, candidato a la presidencia del Colegio Dominicano de Periodistas CDP, amenazó con tomar acciones legales y gremiales contra la Comisión Electoral que encabeza el periodista Quiterio Cedeño.

Esto es, luego de la decisión tomada por la Comisión Nacional Electoral de inhabilitar al candidato José Béato, y ´´ordena a la plancha a sustituir al aspirante a dirigir el gremio de los periodistas por no cumplir los requisitos legales´´.

Tras conocerse la decisión de la CNE, el equipo de la plancha de Beato, y sus aliados dieron a conocer mediante un comunicado que se encuentran reunidos de manera extraordinaria para definir la postura institucional y jurídica que asumirán frente a esas medidas.

En ese tenor, los representantes de dicho equipo confirmaron que se procederá a someter la decisión de la Comisión Electoral a los tribunales competentes, además, » se contemplará la recusación formal de dicho órgano electoral, en defensa de los derechos fundamentales del candidato y de la democracia interna del gremio», exponen.

» La plancha y sus aliados reiteran su compromiso con la transparencia, el respeto a la institucionalidad y la voluntad de los trabajadores de la prensa, quienes confían en un proceso justo, participativo y apegado a los reglamentos», precisan .

La Comisión Nacional Electoral en su informe señala que no fue aceptada la inclusión de José Beato, como candidato a la presidencia de la institución en una de las planchas presentadas tras comprobar que no cumples con los requisitos que exige la ley y el reglamento electoral.

Explica que Beato, figura en el padrón de miembro bajo el código G800327, pero su registro se hizo con evidentes irregularidades, pasando por alto que el mismo formulario de solicitud de ingreso enumera los requisitos para ser miembros del CDP, y advierte que no se reciben expedientes incompletos.

