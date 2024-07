En medio de un ambiente cargado de opiniones jurídicas encontradas, la decisión del presidente Luis Abinader de juramentar para su segundo mandato en el Teatro Nacional ha generado un debate sobre la interpretación constitucional y las tradiciones establecidas.

El abogado Julio Cury ha emergido como una figura clave en este debate, argumentando que la Constitución de la República Dominicana no especifica el lugar exacto donde el presidente debe prestar juramento, sino ante quién: la Asamblea Nacional. Cury enfatizó que el reglamento del Congreso Nacional, que data de 2002, no puede prevalecer sobre la Constitución promulgada en 2010.

«Al no establecer la Constitución el lugar donde el presidente debe juramentarse, no podemos ir a una norma jerárquica inferior y previa a la Constitución», explicó el jurisconsulto, subrayando que el ceremonial en el Teatro Nacional no contraviene la ley fundamental del país.

La discusión ha adquirido relevancia frente al anuncio de Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña de optar por el Teatro Nacional como escenario para el acto protocolar, rompiendo así con la tradición de realizarlo en el Salón de la Asamblea Nacional. Este cambio ha dividido opiniones entre quienes argumentan la flexibilidad interpretativa de la Constitución y aquellos que defienden las prácticas establecidas.

El presidente Abinader, respaldado por su equipo legal, ha defendido esta decisión como una muestra de modernización y adaptación a los tiempos actuales, subrayando que la esencia del acto constitucional se mantiene intacta, sin importar el lugar físico.

A medida que se acerca la fecha del juramento, el país observa con interés cómo se desarrolla este debate entre la interpretación estricta de las normas y la necesidad de evolucionar las prácticas ceremoniales del poder ejecutivo.