Aplazan para el miércoles conocimiento coerción a la «Demente»

Los miembros de la defensa de la joven enfatizaron que esta se encuentra tranquila y que no ha emitido declaraciones luego de su arresto. La mañana de este viernes también alegaron que la joven no se encontraba prófuga ya que no había recibido ningún requerimiento de parte de las autoridades.

A su salida de la sala de audiencias de la Fiscalía de Santo Domingo Este, Peña utilizó una prenda de su ropa para ocultar su rostro y cabizbaja se apresuró a caminar sorteando a los periodistas que buscaban obtener una reacción respecto a las acusaciones en su contra.

Trascendió que los cargos contra Peña que presentará el Ministerio Público son los de explotación de menores, vinculación a una red de prostitución infantil y proxenetismo, entre otros.

Se recuerda que, el artista urbano conocido como Rochy RD guarda prisión preventiva por tres meses en la Cárcel de Najayo como medida de coerción por una acusación en su contra de abuso sexual a una menor de 16 años. Acusación que fue hecha por la madre de la supuesta víctima, pero que fue posteriormente retirada por la querellante. Sin embargo, el Ministerio Público continuó el proceso judicial en contra del cantante.