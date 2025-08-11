APORDOM y HIT Puerto Río Haina reciben reconocimiento internacional

Puerto Río Haina, SDO. –

La Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) y HIT Puerto Río Haina han sido reconocidos por la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con el Premio Marítimo de las Américas 2025 en la categoría Relación Puerto-Ciudad por sus prácticas exitosas que integran el desarrollo portuario con beneficios sociales, ambientales y culturales para la comunidad.

La distinción resalta el impacto del Programa de Conservación y Protección de Tortugas Marinas en Playa Manresa, una iniciativa que ejemplifica cómo la sostenibilidad se construye desde la colaboración.

El programa es resultado de una sólida alianza interinstitucional entre APORDOM, HIT Puerto Río Haina, el Ministerio de Medio Ambiente, el Acuario Nacional y la comunidad del Km. 13; permitiendo proteger nidos, aumentar la natalidad de especies en peligro de extinción y sensibilizar sobre el valor ecológico de esta zona costera.

Jean Luis Rodríguez, director de APORDOM, destacó que esta nueva distinción consolida el liderazgo portuario de la República Dominicana en las Américas y refleja el compromiso de todos los miembros del Sistema Portuario Dominicano, como HIT y de la Autoridad Portuaria, con los principios del desarrollo portuario moderno y sostenible, alineados con el Plan de Acción de Roatán y las prioridades estratégicas de la CIP-OEA.

“Este reconocimiento destaca los esfuerzos colaborativos entre el sector portuario y la comunidad local en el entorno del Puerto Río Haina, con énfasis en sostenibilidad, integración territorial, responsabilidad social y el fortalecimiento de los vínculos entre el puerto y la ciudadanía”, enfatizó Jean Luis Rodríguez.

“Este reconocimiento valido que es posible un modelo de desarrollo portuario que también protege la vida marina y aporta valor a su entorno El programa de conservación de tortugas marinas en Playa Manresa es una muestra clara de cómo, con una buena alianza entre el sector público y privado se pueden lograr resultados concretos.

Es una iniciativa que nos confirma que la sostenibilidad se construye con colaboración, compromiso y acción.” —Erik Alma, CEO HIT Puerto Río Haina.

En esta onceava edición del Premio Marítimo de las Américas, bajo el lema “Reconociendo la gestión portuaria sobresaliente”, el jurado evaluador recibió 19 postulaciones de alto nivel provenientes de ocho países del continente.

Además del reconocimiento a República Dominicana, fueron galardonados la Terminal Portuaria de Manta-Ecuador por la gestión del riesgo de desastres y Portonave S.A. – Brasil por la gestión verde y sostenibilidad Portuaria. Recibieron menciones honoríficas el Puerto Ventanas – Chile y el JAPDEVA – Costa Rica

Los premios serán entregados en la VI Conferencia Hemisférica sobre Gestión Portuaria Sostenible y Protección Ambiental, que se celebrará en Lima, Perú, del 23 al 25 de septiembre de 2025.

La Comisión Interamericana de Puertos es el único foro intergubernamental permanente de la OEA que reúne a las Autoridades Portuarias Nacionales de los 34 Estados Miembros, promoviendo un sector marítimo-portuario competitivo, seguro, sostenible e inclusivo.

