Arajet lanza su promoción de verano con tarifas especiales

Arajet, la aerolínea bandera dominicana, anunció hoy el lanzamiento de su promoción de verano, que estará disponible desde el 18 hasta el 25 de agosto de 2025, ofreciendo a sus clientes la oportunidad de adquirir boletos a precios especiales a su extensa red de destinos.

La promoción estará disponible exclusivamente para clientes de Arajet que adquieran sus boletos a través de la página web oficial de la aerolínea, durante el período promocional.

Los pasajeros podrán elegir entre los paquetes de tarifas Smart, Comfort y Extra, diseñados para adaptarse a diferentes necesidades de viaje, desde opciones más económicas hasta servicios adicionales para mayor comodidad.

El periodo de viaje aplicable para esta oferta se extiende desde el 15 de septiembre de 2025 hasta el 30 de junio de 2026, sujeto a disponibilidad.

La promoción no aplica para viajes en fechas de alta demanda comprendidas entre el 15 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026.

Con esta iniciativa, Arajet reafirma su compromiso de ofrecer tarifas competitivas y accesibles, permitiendo que más personas puedan disfrutar de sus destinos favoritos dentro y fuera de la región.

La aerolínea invita a los viajeros a aprovechar esta ventana de reservas y planificar sus vacaciones, escapadas de fin de semana o viajes de negocios con tarifas preferenciales.

“En Arajet seguimos comprometidos con hacer que volar sea más accesible para todos.

Esta promoción de verano es una oportunidad única para que todos planifiquen sus viajes con anticipación y disfruten de la experiencia Arajet con precios especiales”, señaló Victor Pacheco Méndez CEO y Fundador de Arajet.

