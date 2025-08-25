Arajet y los Marlins celebran día dominicano en Miami

Miami, Florida. –

Arajet, la aerolínea bandera dominicana, y los Miami Marlins celebraron juntos el “Dominican Heritage Day”, en el LoanDepot Park de esta ciudad con la asistencia de más de 25 mil espectadores.

El evento reunió a miles de familias dominicanas que portaban sus banderas nacionales para disfrutar del partido entre los Miami Marlins y los Toronto Blue Jays, en una jornada dedicada a resaltar la cultura y el orgullo dominicano.

En el marco de esta celebración, el CEO de Arajet, Victor Pacheco Mendez tuvo el honor de realizar el lanzamiento de la primera bola, un momento simbólico que enalteció la presencia dominicana en un escenario internacional tan relevante.

Durante el evento, Arajet también llevó la alegría y el sabor característico de la República Dominicana a las calles de Miami, compartiendo experiencias con la comunidad y entregando boletos para que más personas se unieran a esta gran fiesta deportiva y cultural.

“Para nosotros es un honor estar aquí junto a una organización como los Miami Marlins y enarbolar la bandera dominicana en escenarios internacionales y compartir nuestra cultura con orgullo. El Dominican Heritage Day es una muestra de que donde hay un dominicano, hay alegría, pasión y celebración”.

La aerolínea, que conecta a República Dominicana con más de 20 destinos en la región, reafirma con este patrocinio su compromiso de apoyar iniciativas que fortalezcan la identidad cultural y acerquen a la diáspora dominicana en el mundo.

8 Visitas totales 8 Visitantes únicos

About Author

Me gusta esto: Me gusta Cargando...