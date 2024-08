Arzobispo de Santiago respalda blindaje a la Constitución propuesto por el presidente Luis Abinader

Santo Domingo.–

El Arzobispo de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, expresó su respaldo al esfuerzo del presidente Luis Abinader para blindar la Constitución dominicana, con el fin de evitar que los mandatarios de turno la utilicen para propósitos individuales, como la reelección.

Monseñor Rodríguez afirmó: “Lo que tiene que ver con el candado a la Constitución, yo siempre he soñado eso, que la Constitución no se esté tocando, especialmente cuando un Presidente quiere reelegirse. Ojalá que eso se logre,” afirmó.

Además, resaltó que la reforma constitucional es “un asunto bien delicado” y enfatizó la necesidad de que sea “bien afinada para que lo que se haga, ya no haya que estar tocando nuevamente la Constitución”.

El arzobispo de Santiago también comentó sobre la propuesta de reducir el número de diputados, destacando que podría ser una medida positiva para optimizar el presupuesto nacional.

“Los puntos que se plantean para la reforma me parecen interesantes porque, por ejemplo, la reducción de los diputados eso ayuda mucho a la economía, siempre y cuando el dinero se destine para obras de interés nacional y colectivo”, puntualizó.

Se recuerda que los cuatro puntos propuestos por el Presidente para la reforma constitucional son: el blindaje que limita la reelección presidencial a dos períodos consecutivos y nunca más, la consolidación de la independencia del Ministerio Público, la unificación de todas las elecciones y la reducción del número de diputados.

