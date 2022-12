Las quejas de los clientes del Banreservas en las redes sociales aumentan a ritmo alarmante.

El Banreservas acumula, junto a las empresas energéticas, el mayor número de quejas en las redes sociales.

El banco presenta problemas de funcionamiento en su aplicación móvil para teléfono celular, de acuerdo con algunos reportes de usuarios realizados a través de redes sociales.

Según el periódico elmunicipe.com es la primera vez en la historia del Banreservas que los clientes realizan tantas quejas.

Ante la avalancha de quejas el Banreservas y su administrador general, Samuel Pereyra guardan silencio.

En algunos casos los cliente solicitan la intervención de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.

@ProUsuarioRD @SuperdeBancosRD de verdad que no entiendo como es que son las regulaciones a las diferentes entidades. @BanreservasRD canceló mi usuario de Internet banking sin previo aviso, sin justificación alguna y con una miserable excusa, pretende que no ha pasado nada pic.twitter.com/GkKg38x7M5

Hay problema… La app Banreservas no está trabajando óptimamente al parecer… Hoy hice unos pagos de mi credimás por la app y no se reflejan los pagos aún. Me siento temerosa…

— BERK CORNIE (@berkcornie) December 20, 2022